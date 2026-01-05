Farándula

¡Sorprendente! La antigua mansión de Ricky Martin se vendió por esta impactante cifra

Una lujosa propiedad que perteneció al cantante Ricky Martin acaba de venderse por una impresionante cifra 

Por Danyelis Pereira
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 05:56 pm

La mansión, ubicada en Beverly Hills, fue adquirida por un comprador no identificado al cierre del año 2025. El precio final de $35 millones de dólares representa menos de la mitad de la valoración original que los vendedores esperaban obtener, fijada en $75 millones. La propiedad había sido listada públicamente en septiembre de 2025 con un precio de $49.9 millones, una cifra que ya era significativamente inferior a la aspiración inicial. El agente de bienes raíces Carl Gambino, de la firma Compass, estuvo a cargo de la transacción.

Ricky Martin fue dueño de esta residencia entre 2004 y 2006. En aquel momento, el artista la vendió por $15 millones de dólares, lo que significa que, pese a la baja respecto a la expectativa máxima, el valor de la propiedad se ha más que duplicado en las últimas dos décadas.

Un pedigrí de famosos: de Michael Caine a Ricky Martin

Más allá de su asociación con Ricky Martin, la mansión tiene un historial ilustre. Entre sus antiguos propietarios se encuentran el reconocido actor británico Sir Michael Caine y la familia de la icónica actriz y cantante Doris Day. Este pedigrí de celebridades no fue suficiente para sostener el precio de $75 millones en el mercado actual, pero añade un elemento de historia y prestigio a la propiedad.

