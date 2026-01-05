¡Sorprendente! La antigua mansión de Ricky Martin se vendió por esta impactante cifra

Suscríbete a nuestros canales

La mansión, ubicada en Beverly Hills, fue adquirida por un comprador no identificado al cierre del año 2025. El precio final de $35 millones de dólares representa menos de la mitad de la valoración original que los vendedores esperaban obtener, fijada en $75 millones. La propiedad había sido listada públicamente en septiembre de 2025 con un precio de $49.9 millones, una cifra que ya era significativamente inferior a la aspiración inicial. El agente de bienes raíces Carl Gambino, de la firma Compass, estuvo a cargo de la transacción.

Ricky Martin fue dueño de esta residencia entre 2004 y 2006. En aquel momento, el artista la vendió por $15 millones de dólares, lo que significa que, pese a la baja respecto a la expectativa máxima, el valor de la propiedad se ha más que duplicado en las últimas dos décadas.

Un pedigrí de famosos: de Michael Caine a Ricky Martin

Más allá de su asociación con Ricky Martin, la mansión tiene un historial ilustre. Entre sus antiguos propietarios se encuentran el reconocido actor británico Sir Michael Caine y la familia de la icónica actriz y cantante Doris Day. Este pedigrí de celebridades no fue suficiente para sostener el precio de $75 millones en el mercado actual, pero añade un elemento de historia y prestigio a la propiedad.

