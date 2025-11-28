Veto aéreo afecta al mundo de la farándula: tres artistas que postergaron sus shows en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El inesperado veto a vuelos internacionales hacia Venezuela ha desatado un terremoto en la industria del entretenimiento. Tras la orden de INAC de revocar las concesiones a seis de las principales aerolíneas del mundo, artistas que tenían fechas previstas en Caracas y otras ciudades anunciaron la postergación de sus shows. La pregunta que flota en redes: ¿hay fecha nueva o simplemente será un “teaser” hasta nuevo aviso?.

El cierre abrupto del espacio aéreo no solo afecta pasajeros sino también la logística del entretenimiento: traslados de artistas, equipos, producción técnica y personal.

Fey: gira en pausa hasta 2026 y promesas al aire

Fey, quien tenía previsto un concierto en Caracas para finales de noviembre de 2025, se encontró con el nuevo panorama aéreo y decidió postergar su show. Aunque se anunció una nueva fecha, el contexto de incertidumbre genera dudas sobre su concreción definitiva: ¿podrán sus fans asistir si los vuelos no se restablecen?

La reprogramación al 2026 fue comunicada sólo como un cambio logístico, sin aludir directamente al cierre del espacio aéreo. Pero en un marco donde miles de vuelos han sido suspendidos o revocados, resulta casi inevitable interpretar la decisión como consecuencia directa del veto. El público y los promotores se quedan a la espera de confirmaciones formales.

Natalia Ramírez y Lorna Paz: proyectos congelados ante el caos logístico

En el caso de Natalia Ramírez y Lorna Paz, ambas tenían agendada una presentación en Venezuela que ahora se ve en limbo. Sin anuncios oficiales recientes, el rumor de suspensión recorre las redes de productores y fans.

El riesgo económico y operativo detrás de mantener un show en Caracas bajo estas condiciones es alto: desde asegurar vuelos de equipo técnico y artistas, hasta prever la posibilidad de que el público no pueda llegar. En ese contexto, la postergación se convierte en una medida más de resguardo que de compromiso.

Conciertos y espectáculos en Venezuela: víctimas del conflicto aéreo y político

Lo que parecía una decisión técnica, suspender vuelos por riesgos de seguridad, se transformó en una bomba para la industria del entretenimiento en Venezuela. Con aerolíneas históricas expulsadas, giras canceladas y logística comprometida, los escenarios quedan vacíos y los contratos en papel.

Artistas, fans y promotores coinciden: hasta que no se restablezca la conectividad internacional, las fechas serán esquivas. El veto aéreo no solo cierra cielos: pone en pausa sueños, giras y encuentros.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube