¡Vicio musical! El artista venezolano Conde estrena sencillo pop

Suscríbete a nuestros canales

El artista venezolano Conde lanzó su más reciente sencillo, titulado "Vicio", un tema de género pop con elementos musicales actuales.

La canción, disponible en todas las plataformas digitales y YouTube, sumerge al oyente en una narrativa sobre el nacimiento de una obsesión amorosa, refiere una NDP.

El artista venezolano Conde estrena sencillo pop

"Vicio" cuenta la historia de un encuentro casual en la calle que desata una adicción irreversible en el protagonista.

La letra captura la intensidad de ese flechazo inicial que evoluciona rápidamente hacia un deseo constante.

La composición fue coescrita por el propio Conde, en colaboración con Alfredo López, Jesús Conde y Willy Velásquez.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube