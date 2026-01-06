Adiós a Hollywood: Angelina Jolie deja Los Ángeles y comienza una nueva vida en el extranjero

Suscríbete a nuestros canales

El plan de mudanza de Angelina Jolie tiene una fecha concreta: julio de 2026, cuando sus hijos gemelos, Knox y Vivienne, cumplan 18 años. Fuentes cercanas a la artista revelaron que este ha sido el requisito que la mantenía atada a la ciudad. "Estoy aquí por el divorcio, pero en cuanto cumplan 18 podré irme", declaró la propia Jolie a The Hollywood Reporter en 2024. Este hito legal le dará la flexibilidad que tanto anhela para redefinir su vida fuera de los límites que establecieron los acuerdos de custodia con su exesposo, Brad Pitt.

Una vida en tres continentes: sus nuevos destinos

Jolie no se establecerá en una sola ciudad, sino que adoptará un estilo de vida nómada, dividiendo su tiempo entre varios lugares significativos.

Nueva York: Será su base profesional en Estados Unidos, donde opera su colectivo y boutique de moda, Atelier Jolie .

Europa: Buscará en el viejo continente lo que más anhela: privacidad . Se especula que podría pasar tiempo en ciudades como Londres o París, donde tiene cercanía con amigos como Salma Hayek.

Camboya: Este país ocupa un lugar especial en su corazón. Tras filmar Tomb Raider en 2001, adoptó a su hijo Maddox allí, recibió la ciudadanía honoraria y ha desarrollado una extensa labor humanitaria. "En mi corazón, Camboya es mi hogar", confesó en 2023.

Dejar atrás el "drama"

La decisión de Jolie va más allá de un simple cambio de residencia; es una búsqueda consciente de paz y distancia. Fuentes allegadas señalan que la actriz "no puede alejarse lo suficiente del drama", en clara alusión al prolongado y conflictivo divorcio de Brad Pitt, que se extendió por ocho años y cuyas secuelas legales, como la disputa por la bodega Château Miraval, continúan.

"La única manera de tomarse un respiro es salir. Se irá a descomprimirse y solo trabajará en proyectos que le muevan el corazón", afirmó Jae Benjamin, productor y amigo de la actriz desde 2005. Además, Los Ángeles también le trae recuerdos dolorosos, como el cuidado de su madre, Marcheline Bertrand, durante su batalla contra el cáncer.

Una reinvención personal y profesional

Este cambio geográfico refleja una evolución interna. Jolie, quien recientemente visitó la frontera de Rafah para apoyar a refugiados gazatíes, ha reforzado en los últimos años su identidad como activista y ciudadana global. Su enfoque profesional también ha mutado; está menos interesada en los grandes estudios y más en proyectos personales que la apasionen, como la dirección de un filme sobre el fotógrafo de guerra Don McCullin.

"Ella está lista para una vida que no se centre en Los Ángeles", resumió una fuente a People. Con sus hijos casi todos adultos, varios de los cuales han optado por no usar el apellido Pitt, Jolie emprende por fin el viaje que lleva años imaginando: uno hacia una vida propia, privada y con propósito más allá de las colinas de Hollywood.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube