¿Cuánto cuesta la nueva mansión de The Weeknd? revelan la impresionante cifra

El cantante Abel Tesfaye conocido artísticamente como The Weeknd adquirió una impresionante mansión de 55 millones de dólares en Coral Gables lo que marca su primera incursión inmobiliaria en el sur de Florida con esta compra frente al agua en la exclusiva comunidad de Gables Estates valorada en 549 millones de dólares uniendo al artista a una creciente lista de celebridades en este lujoso vecindario.

La residencia de 5,79 km se asienta en una península privada e incluye ocho dormitorios un muelle capaz de albergar súper yates y ofrece vistas panorámicas a la Bahía de Biscayne por lo que The Weeknd será vecino de figuras como Pharrell Williams en la que está catalogada como la comunidad más costosa de Estados Unidos.

Detalles de la propiedad de lujo

La nueva propiedad ubicada específicamente en 41 Arvida Parkway es una mansión de estilo mediterráneo moderno que se extiende sobre 4,86 hectáreas en una península en forma de V proporcionando 174,96 m de frente al agua con vistas inigualables a la Bahía de Biscayne. En sus 5,78 km la mansión cuenta con ocho dormitorios y nueve baños y medio, una cocina al aire libre y terraza con áreas de entretenimiento así como un interior con vestíbulo de doble altura escaleras flotantes y amplios ventanales que fusionan los espacios interiores y exteriores.

Contexto de la comunidad Gables Estates

Gables Estates la comunidad cerrada y vigilada fue recientemente nombrada por Zillow como el vecindario más caro de Estados Unidos superando a Beverly Hills y es famosa por su extrema privacidad sus grandes lotes frente al mar y su acceso profundo para yates. La compra de The Weeknd es parte de una tendencia ya que otras celebridades como Pharrell Williams invirtió 30 millones de dólares en 2020 en esta misma comunidad siendo vecino y colaborador musical y Robbie Williams compró una propiedad por 40 millones de dólares en 2025 cerca en Old Cutler Bay.

