Mamma Mía! se estrena en Venezuela con dos funciones agotadas: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El estreno de Mamma Mía! en Venezuela está programado para el viernes 10 de octubre de 2025 en el Teatro Teresa Carreño. La obra se presenta al mismo tiempo que continúa en cartelera en Broadway, Londres, España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

La dirección está a cargo de Marianery Amín, quien señaló que busca que "el público se embarque en un viaje a Grecia, donde la alegría, la amistad y el amor sean protagonistas". Amín agregó que la producción mantendrá la esencia de la puesta original mientras se adapta al español, con la expectativa de que el público "salga del teatro con una sonrisa".

Elenco y equipo creativo

El reparto principal está integrado por Marilyn Chirinos como Donna, Alba Paola como Sophie, Daniel Albornoz como Sky, Carlos Arraiz como Harry, Beto Baralt como Sam, Fernando Vieira como Bill, Marielena González como Tanya y Mariana Marval como Rosie.

La producción cuenta con coreografías de Taba Luis Ramírez y dirección musical de Jhosmarni Martinez, con asesoría de Elisa Vegas y entrenamiento vocal de Domingo Balducci. La banda en escena está compuesta por 9 músicos que interpretarán las 23 canciones del musical en vivo, incluyendo temas como "Dancing Queen", "Take a Chance on Me" y "The Winner Takes It All".

Información de presentaciones

Las funciones se realizarán en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño los jueves y viernes a las 7:00 pm, sábados a las 5:00 pm y domingos en doble función a las 11:00 am y 5:00 pm. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Ticketplate.

Mamma Mía! es uno de los musicales de mayor trayectoria a nivel global, con presencia en más de 60 países y más de 70 millones de espectadores desde su estreno original en 1999.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube