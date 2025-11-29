Logra unas ondas de peluquería sin usar calor: recurre a las clásicas medias largas

Suscríbete a nuestros canales

Realizar las ondas en el cabello es un peinado que se puede lucir a diario o para un evento especial. Generalmente las personas optan por utilizar planchas o tenazas para conseguir un peinado como de peluquería, pero existe una alternativa mucho más fácil y menos dañina.

Esta alternativa es tan eficaz que en redes sociales es cada vez más común observar videos en los que se muestra a mujeres de diferentes edades realizando sus ondas.

¿Por qué optar por ondas sin calor?

Expertos de la marca de cosmética, perfumería y productos del cuidado de la piel y el cabello, Revlon explican que “los rizos sin calor proporcionan una alternativa divertida y natural a las herramientas tradicionales de peinado con calor, proporcionando todo, desde ondas suaves hasta rizos animosos, todo mientras protege la salud de su cabello”.

Es decir, esta es una alternativa que ofrece una solución suave, ayudando a mantener la vitalidad y el brillo del pelo, mientras aún se ve fabuloso; contrario a lo que ocurre al usar frecuentemente herramientas de calor, pues puede dejar el cabello sin brillo.

En acción

Para elaborar tus ondas de peluquería, utiliza un par de medias largas y con el pelo ligeramente húmedo, separa en dos y coloca una media o calcetín largo a cada lado, desde la raíz.

Luego, procede a enrollar mechón por mechón alrededor del calcetín, como si fuera un rulo gigante. Asegura las puntas con una goma suave y deja actuar por algunas horas, incluso, se puede dormir toda la noche para que, al levantarse, el resultado sea espectacular.

Finalmente, desenrolla y disfruta de una onda suave, brillante y con el efecto de acabar de salir de la peluquería, refiere la web Vogue.

