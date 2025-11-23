Experto devela cuál es el mejor suavizante para las tollas: elimina los depósitos minerales que las endurecen

Suscríbete a nuestros canales

Lavar las toallas no es solo una cuestión de agregar agua y jabón, los expertos aconsejan utilizar una temperatura apropiada, el ciclo idóneo de centrifugado, e incluso, la cantidad necesaria de detergente.

En tal sentido, lo ideal es utilizar agua fría, jamás caliente, ya que esto hace que las toallas se encojan mucho, se arruguen y queden ásperas.

¿Cómo lavar las toallas para que queden perfectas?

Si quieres que siempre estén perfectas, no llenes el tambor con demasiada ropa, porque con ello no se consigue un buen resultado; evita mezclarlas con otras prendas independientemente de su color; y estíralas bien antes de tenderlas para que queden sin arrugas y se sequen por completo.

Por otra parte, evita utilizar suavizantes, porque estos productos reducen la capacidad de absorción de las toallas. En sustitución opta por otros productos naturales que eliminen los depósitos minerales que las endurecen.

Una alternativa que puede reemplazar el suavizante al momento de lavar las toallas es el vinagre. El experto en toallas Nacho Silvestre señala que los suavizantes comerciales funcionan creando una película sobre fibras. “Esa película genera sensación de suavidad al tacto, pero también reduce la capacidad de la toalla para absorber agua”.

Esto según explica Silvestre es que con el tiempo el recubrimiento creado por el suavizante acumula suciedad, atrapa restos de detergente y contribuye a que se generen, incluso malos olores persistentes en las toallas.

Mientras que “el vinagre blanco de limpieza no añade una suavidad artificial como los suavizantes comerciales, sino que recupera la suavidad original de las toallas al eliminar residuos y depósitos minerales que las endurecen”, refiere Cuerpo Mente.

Por tanto, el vinagre se debe poner en el compartimiento destinado al suavizante, y la cantidad recomendada es de 50 ml por carga normal. No obstante, si las toallas están muy apelmazadas, se puede aumentar la cantidad de vinagre.

