¡Nunca consumas ajo!: estas personas están en riesgo y no lo saben

Comer ajo resulta beneficioso para la salud, pues gracias a compuestos como la alicina, que le da ese sabor único a este vegetal, fortalece el sistema inmunológico y mejora la salud cardiovascular, reduciendo la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco.

Cabe acotar que, su poder medicinal no se limita al cuidado dl corazón y las arterias, este alimento también ayuda a bajar la presión sanguínea hasta en un 8%, logrando así evitar un infarto o derrame cerebral. También ayuda a reducir el colesterol malo y prevenir cáncer de colon, estómago, páncreas, esófago, próstata y mama.

¿Qué pasa si comes ajo todos los días?

Muchas personas sugieren consumir ajo crudo en ayunas, porque promete curar gripes y resfriados, y, además, aporta vitaminas como C, B6 y manganeso, las cuales aportan efectos positivos al cuerpo, refiere El Financiero, que afirma Healthline y Cleveland Clinic.

Este alimento “es rico en antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo del daño oxidativo, relacionado con daño celular y envejecimiento, también podría ayudar a evitar el deterioro cognitivo”.

Incluso, comerlo diariamente mejora la piel, reduce el acné y la inflamación, previene enfermedades y acelera la recuperación en caso de infecciones.

A pesar de los múltiples beneficios que aporta a la salud en consumo de ajo, no todas las personas pueden comerlo, y una razón es que resulta difícil de digerir debido a los fructanos, un tipo de carbohidrato que fermenta el intestino, y a sus compuestos sulfurosos volátiles, especialmente cuando se consumen crudos. Por tanto, si sufres de alguna de las siguientes enfermedades evita ingerirlos por tu bienestar.

- Los diabéticos porque el ajo puede reducir los niveles de glucosa y si se está tomando medicamento para bajar los niveles de azúcar en sangre, esto puede bajarlo demasiado y es contraproducente.

- Las personas con problemas de coagulación o toman medicamentos anticuagulantes, porque el ajo tiene compuestos anticoagulantes que inhiben la agregación plaquetaria y también hacen más largos los tiempos de coagulación.

- Si tienes gastritis, colon irritable o ulceras, evita comer ajo porque puede empeorar los síntomas, como el ardor estomacal.

