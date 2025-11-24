¿Tienes más de 50 años?: entrenadora recomienda realizar de 3 a 4 horas de ejercicio de fuerza a la semana

Suscríbete a nuestros canales

Realizar ejercicios es importante a cualquier edad, sin embargo, a medida que envejecemos se debe hacer con mayor énfasis y enfocándose en actividades puntuales con el objeto de mejorar la salud física y mental.

Según los expertos, la actividad física de manera regular previene enfermedades crónicas como la diabetes y la osteoporosis, mejora la composición corporal y reduce el riesgo de lesiones y caídas.

¿Qué ejercicio es favorable para mayores de 50 años?

El entrenamiento de fuerza es el más recomendado porque previene la pérdida de masa muscular que normalmente acompaña el proceso de envejecimiento, refiere el sitio web Medical Exercie.

Estos especialistas en espalda señalan que este tipo de ejercicio tiene una gran cantidad de ventajas para el organismo, como prevenir el envejecimiento, osteoporosis, fracturas óseas, catarros y enfermedades. Además, reduce el dolor de espalda y articulaciones, reduce el riesgo de padecer diabetes tipo II, reduce la presión sanguínea y reduce el riesgo de cáncer de mama.

De igual manera, mejora la movilidad articular y flexibilidad, y la composición corporal.

¿Cuánto ejercicio se debe hacer?

La entrenadora María Giner señala que “si todos los días hiciéramos de 20 a 30 minutos de estos ejercicios que engloban grandes grupos musculares sería suficiente”.

La experta además compartió con Cuerpo Mente que el ejercicio alivia el 80% de los dolores físicos.

En tal sentido, no nos queda otra que integrar el movimiento en cada día, sobre todo su tu trabajo es sedentario. “Si tú, por ejemplo, no haces nada en una semana, pero introduces 10 minutos de ejercicio físico cada día, ya estamos sumando 70 minutos respecto a cero. Y eso empieza a afectar a tu cuerpo”.

En conclusión, Giner acota que “necesitamos un mínimo de 3 horas a la semana de ejercicio físico. No solo de movimiento”.

