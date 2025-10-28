Alisa tu cabello sin plancha: prepara esta mascarilla y elimina las ondas en la comodidad de tu casa

Suscríbete a nuestros canales

Eliminar las ondas y alisar el cabello no siempre resulta fácil, pero tampoco imposible, pues existen muchas opciones a disposición para hacerlo. Desde el uso de herramientas de calor hasta productos químicos o naturales que modifican la estructura del pelo, logrando un efecto liso.

Si ya descartaste la opción de químicos y herramientas de calor, porque conoces los daños que pueden causar en la melena, no te desesperes, prueba con alguna técnica casera, que, aunque no se trata de tratamientos permanentes, funcionan bastante bien.

¿Cómo alisar el cabello sin químicos ni herramientas de calor?

Según refiere la Inteligencia Artificial, se puede usar la técnica del rodillo o el método de envoltura, donde se cepilla el pelo húmedo y se envuelve alrededor de la cabeza, asegurándolo para que se seque.

Otra opción es aplicando mascarillas a base de ingredientes naturales como cambur y miel, por ejemplo, los cuales suavizan el cabello.

En acción

Una alternativa sencilla y muy efectiva es la mascarilla de aloe vera, aceite de oliva, miel, aguacate y mayonesa. Esta potente mezcla además de nutrir e hidratar el pelo, elimina las ondas y le aporta un brillo espectacular a la melena.

En caso de que decidas aplicar esta mascarilla, la recomendación es aplicarla dos veces por semana, preferiblemente con el cuero cabelludo sucio, dejarla actuar entre 45 minutos a una hora, y posteriormente retirar con abundante agua templada. Lavar como de costumbre y dejar secar al natural.

Recuerda que es un producto natural y que no se verán resultados al instante, por lo que debes ser constante y realizar con cierta periodicidad.

