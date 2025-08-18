¿Cortar el cabello mojado o seco?: Esto es lo que recomiendan los peluqueros

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de cortar el cabello se trata, muchas son las técnicas y recomendaciones que tienen los peluqueros y estilistas, y al parecer, todas están bien, según lo que se desea lograr con la melena.

Desde usar tijeras y navajas, hasta cortar antes de lavar el pelo o después de lavado, es aceptable.

¿Qué es más saludable cortar el cabello mojado o seco?

“El corte en seco es bueno para la precisión y las líneas fuertes", dice Groover. Cortar el cabello cuando está seco se usa a menudo para corregir y refinar formas. Pucciarello dice que le gusta terminar un corte de cabello con un corte en seco porque solo así puede ver realmente cómo cae el cabello y hacer los cambios correspondientes”.

Mientras que, según Groover, “el corte en húmedo es bueno para capas perfectas, pero requiere más detalle. Explica que cortar el cabello mojado dará como resultado una renovación saludable de la forma y el estilo general”, comparte la web Makeup.

La decisión de cortar el cabello mojado o seco es una decisión que se da de acuerdo a las preferencias del salón, peluquería o estilista. Pues algunos expertos indican que el corte con el pelo mojado, especialmente cuando se tiene textura, puede ser menos eficiente que cuando está completamente seco.

¿Qué es lo mejor?

Expertos de Hair indican que, decidir cómo cortar el cabello, si mojado o seco, es muy parecido a encontrar la rutina de cuidado capilar perfecta, y esto es porque cada cabello es único. Además, el método puede variar según el estilo que se desea lograr.

No obstante, te comparten algunos aspectos a tener en cuenta para que puedas tomar la mejor decisión para ti.

“Si buscas un estilo de inspiración geométrica o un bob muy recto, asegúrate de que tu estilista comience con un corte en húmedo, ya que así obtendrás líneas más definidas y precisas. Opta por un corte en húmedo si tu cabello está muy dañado, ya que tu estilista podrá evaluar mejor la salud de tu cabello recién lavado.

Si tienes el cabello naturalmente rizado y lo usas a diario, quizás quieras pedir un corte en seco. Los cortes en seco también son ideales para quienes buscan lucir un cabello en capas impecable. Ya sea que tu cabello sea texturizado, liso o algo intermedio, un corte en seco creará las capas más precisas”.

