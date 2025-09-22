Dile adiós a las arrugas: aprende a preparar una crema a base de aloe vera y un grano que siempre tienes en la despensa

Suscríbete a nuestros canales

El envejecimiento es una de las causas más comunes por la cual aparecen las arrugas, ya que, con el transcurrir de los años la persona pierde el colágeno, lo cual es indispensable para que la piel se mantenga firme y lisa.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el exceso de rayos solares daña la piel y la envejecen más rápido, por ello, el uso del protector es importante.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para combatir las arrugas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aloe vera y el arroz.

Según la información reseñada por los expertos de Redcliffel abs, el gel de aloe vera en combinación con el arroz contiene propiedades vitamínicas que hidratan la piel a profundidad, al tiempo que estimulan la producción de colágeno.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar la crema

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada arroz cocido.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el arroz y une todos los ingredientes hasta que se mezclen en su totalidad. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvala en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la crema?

Lo más recomendable es que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

En definitiva, para evitar las arrugas la persona debe implementar una rutina de autocuidado para la piel y mínimo debería realizarse un chequeo dermatológico durante año.

Foto cortesía de: freepik

