Elimina la resequedad de los labios en casa: en pocos pasos y a bajo costo prepara esta mascarilla hidratante con cuatro populares ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación es una de las causas más frecuentes por la cual se resecan los labios, dado que, la piel se agrieta y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Neutrogena, los cambios hormonales también afectan los labios debido al descontrol en el organismo.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales para combatir la resequedad de los labios, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

La crema a base de aloe vera, aceite de almendras, miel y yogurt contiene propiedades vitamínicas que hidratan los labios a profundidad, al tiempo que evita el estiramiento de los mismos.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar la crema?

Ingredientes

1 cucharada de aceite de almendras.

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de miel.

2 cucharadas de yogurt natural.

Preparación

Vierte el aceite de almendras y el gel de aloe vera en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la miel y el yogurt, mezcla todos los ingredientes durante tres minutos. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la crema?

Lo más recomendable es que la persona aplique la crema dos veces al día y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso con un disco de algodón húmedo.

En definitiva, para mantener los labios en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo con los productos acordes y evitar los tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube