Evita la presencia de arrugas en el cuello con esta milagrosa mascarilla a base de plátano: así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

La pérdida natural de colágeno y elastina es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las arrugas en el cuello, dado que, la piel se estira y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar múltiples consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Mayo clinic, los rayos solares también generan daños severos en la piel, debido a que sus capas de irritan, lo cual de no ser controlado rápidamente puede debilitar por completo la piel y más durante el envejecimiento las arrugas suelen aparecer.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos farmacéuticos y estéticos para prevenir la presencia de las arrugas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información reseñada en el portal web Medicover hospitals, la mascarilla a base de plátano y aloe vera contiene propiedades vitamínicas que hidratan la piel, al tiempo que evita la presencia de arrugas.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

1 cucharada de puré de plátano.

1 cucharada de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

Vierte el puré de plátano y el aceite de coco en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el gel de aloe vera a la mezcla y une todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla ligera. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, deberá retirar los excesos del mismo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en la cual se encuentre la piel.

En conclusión, para evitar la presencia de arrugas en la piel la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, la alimentación y el consumo de agua son dos factores influyentes.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube