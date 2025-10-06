Hidrata el cabello canoso con esta mascarilla natural rica en vitaminas a base de aceite de coco: así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación del cabello es una de las causas más frecuentes por la cual se debilita desde la raíz hasta las puntas, al tiempo que afecta la producción de melanina, el pigmento que se encarga de evitar la presencia de las canas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, los cambios hormonales también debilitan el cabello canoso y aún más cuando la persona está en el proceso de envejecimiento.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para teñir las canas y a su vez mantener el cabello hidratado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aceite de coco.

El aceite de coco en combinación del aloe vera es una de las mascarillas más efectivas para hidratar el cabello canoso, gracias a las propiedades vitaminicas que contienen ambos productos naturales.

¿Cómo aplicar la mascarilla?

Lo ideal es que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, deberá retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el cabello.

En conclusión, para mantener el cuero cabelludo en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y la alimentación es uno de los factores más influyentes.

