Maquillaje "Day to Night": consejos de influencers para hacer la transición con pequeños retoques

Pasar de un maquillaje de día a uno de noche, sin tener que empezar de cero es una gran ventaja. Para ayudarte en el proceso, recopilamos los mejores consejos de algunas de las influencers de belleza más reconocidas.

Una de las empoderadas del maquillaje, reina de la transformación es @ponysmakeup (Park Hye-min). Conocida por sus transiciones de look impecables, sugiere centrarse en la intensidad.

Para el día, ella se inclina por bases ligeras y sombras neutras. Cuando cae la noche, su truco es intensificar la mirada y advierte: No necesitas aplicar más base.

¿Qué hacer? Añade un delineado oscuro en la línea de las pestañas superiores o inferiores. Perfecto para crear un ala dramática o un smoky eye más intenso.

Su truco infalible: usar una sombra más oscura en la esquina exterior del ojo para un efecto ahumado que profundiza la mirada.

Otra conocida que aporta consejos valiosos es @NikkieTutorials (Nikkie de Jager). Es famosa por sus habilidades con el color y el glitter. Para ella, la transición de día a noche es una oportunidad para agregar brillo y dimensión.

En su canal, Nikkie recomienda que, si usaste sombras mate durante el día, apliques una sombra satinada o con glitter en el centro del párpado móvil.

También recomienda resaltar el iluminador en la parte alta de los pómulos, el arco de cupido y el puente de la nariz.

Para el área de los labios, Nikkie es directa: pasa a un labial rojo, borgoña o un gloss con brillo y notarás la transformación de manera instantánea.

Por su parte, la influencer mexicana @yuyacst (Mariand Castrejón), es conocida por su estilo natural, aplicando técnicas prácticas. Ella aconseja centrarse en los labios y las pestañas. Su técnica es simple: aplica un labial de un color intenso y luego delinea el borde de los labios para definir la forma. Para las pestañas, sugiere aplicar una segunda capa de máscara de pestañas para dar volumen o, incluso, añadir pestañas postizas para un efecto más dramático.

Según estas expertas del “camuflaje” social, la clave para la transformación de maquillaje de día a noche es no complicarse: intensifica tus ojos, añade brillo a tu piel y cambia el color de tus labios. Con estos simples ajustes, estarás lista para cualquier evento que se presente, sin importar la hora.