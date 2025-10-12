Belleza

Para verte bien no debes gastar altas sumas de dinero: sigue estos tres sencillos pasos en casa que nunca fallan

Es esencial adoptar hábitos saludables, y esto no solo implica cuidar la higiene y la alimentación

Por Solangel González
Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 06:30 pm
Para verte bien no debes gastar altas sumas de dinero: sigue estos tres sencillos pasos en casa que nunca fallan
Freepik

¿Quieres verte bien en todo momento? No eres la única, no importa la edad que se tenga, todas las féminas desean verse y sentirse bien todos los días, y lograrlo no es tan complicado.

Para verse bien sin importar la edad, raza o condición social, es esencial adoptar hábitos saludables, y esto no solo implica cuidar la higiene y la alimentación, también incluye el uso de protector solar diariamente, limpieza e hidratación de la piel.

 

¿Cómo debes cuidarte para verte bien?

Entre las recomendaciones de Aravaca, Medicina Estética Especializada, destacan: evitar los cambios bruscos de peso, evitar los solariums, aplicar protector solar cada día, realizar ejercicios, beber suficiente agua, comer de manera sana y equilibrada, olvidarse del estrés, realizar una limpieza adecuada e hidratarla cada día.

Por otra parte, laboratorios Athos comparte que entre los mejores secretos de belleza para verse y sentirse bien destacan: la sonrisa, las cejas bien definidas, dormir bien, un buen perfume, exfoliar la piel una vez a la semana, y nunca irse a la cama con maquillaje.

 

Toma nota

Sigue estos tres pasos que no fallan y lo mejor de todo es que no tienes que gastar dinero:

1. La hidratación es clave. Toma agua, usa una buena crema humectante y aplica protector solar todos los días. La piel hidrata siempre luce más sana y radiante.

2. Menos es más. El maquillaje natural resalta tu belleza sin sobrecargarla. Corrige, ilumina y resalta lo que más amas de tu rostro.

3. Duerme bien. Tu piel, tus ojos y tu energía lo van a reflejar. Dormir bien es un tratamiento antiedad muy efectivo.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Deportes
belleza
Estados Unidos
Domingo 12 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América