¿Qué ocultan realmente las cremas diurnas y nocturnas? Empresa cosmética nos revela sus diferencias y usos

El uso de las cremas en una rutina de belleza es indispensable para un resultado favorable. Pero existen tantos tipos de cremas, que puede que las estemos utilizando mal.

Cuidar nuestra piel va relacionado con el momento de la aplicación de diferentes productos. Los requerimientos de nuestra piel durante el día no son los mismos que los de la noche.

Por ello, debemos diferenciar los tipos de cremas por sus componentes, para que actúen favorablemente en el cuidado cutáneo.

Tipos de cremas

La hidratación que nos aportan as cremas nos mantiene la piel tersa, sana y joven. Por ello, debemos saber diferencias cada una de ellas, para utilizar la que mas nos convenga.

Día

Estas contienen poca concentración de ingredientes activos, pero aportan gran cantidad de vitaminas y antioxidantes. Ayudado a retardar el envejecimiento de la piel, otorgándole elasticidad.

Estas presentan una consistencia un poco más ligera que las nocturnas para hacer el proceso de absorción más rápido. Además, protegen de la polución y los rayos UV.

Noche

Lo más destacado de estas cremas es que están diseñadas para utilizar en la noche, ya que no pueden estar en contacto con los rayos solares. Esto evitará que la interacción con la luz del sol mánchela piel.

Sus ingredientes ácidos ayudarán a la regeneración celular, dando como resultado un piel joven y sana. Estas cremas cuestan más en penetrar en la piel, por lo que su uso nocturno hará que hagan efecto durante todas las horas de sueño.

Diferencia entre cremas

La marca de cosméticos naturales española Camaleon Cosmetics, asegura que estas son las principales diferencias entre amos tipos de crema. ¡Conócelas!

- Las diurnas contienen protección FPS, mientras que las nocturnas no.

- Las de uso diario están hechas con ácido hialurónico, urea, colágeno o vitamina E. Mientras que las de uso nocturno contienen activos como vitamina C y retinol.

- El objetivo de las cremas de día es proteger de los rayos UV, y las cremas de noche aprovechan el descanso para regenerar la piel.

- La textura de las cremas de día son ligeras y con menos componentes, mientras que las de noche son más pesadas.

- Por ser de consistencia ligera, las cremas diarias se absorben más fácil y rápidamente que las de noche.

