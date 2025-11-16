Cada olor tiene un efecto diferente en ti: expertos en fragancia indican cómo actúa la mente ante los aromas

Suscríbete a nuestros canales

Usar el sentido del olfato para curar dolencias se le denomina aromaterapia. Es una disciplina que se encarga de estimular funciones sensoriales y extrasensoriales de nuestro cuerpo.

Oliendo aromas agradables disminuye la ansiedad, combate el insomnio y alivia ciertos dolores. Esto se traducirá en una mejora significativa del buen funcionamiento de nuestro cuerpo, otorgándonos bienestar tanto físico como emocional.

Para nadie es un secreto que con la vida acelerada de hoy en día vamos acumulando estrés. Y es aquí donde los aromas también te pueden ayudar a bajar los niveles de angustia, con diferentes fragancias.

Aquí te contamos para qué sirve cada una de las fragancias más comunes, y así, atacar el problema con la vela aromática adecuada en tu aromaterapia.

Foto: Freepik

Uso del sentido del olfato

Lavanda: es el aroma por excelencia para aliviar mentes cansadas y disminuir los niveles de estrés, ansiedad y ayudar a la concentración.

Limón: este aroma es usado para combatir la depresión, disminuir la ansiedad y combatir el mareo.

Rosa: este es uno de los aromas más utilizados, no solo por su agradable olor, sino que al aromatizar tu hogar con estas velas, sin saberlo estar trabajando tus niveles antidepresivos, combatiendo la tristeza, estrés y es de gran ayuda para conciliar el sueño.

Jazmín: su aroma es un gran relajante, y se puede conseguir un efecto sedante. De igual forma, te ayudará a combatir el estrés, la ansiedad y es un gran antidepresivo.

Canela: suele colocarse mezclado con otras fragancias como la manzana y la rosa, pero su uso solo en aromaterapia está indicado para activar nuestros sentidos y eliminar el nerviosismo.

Vainilla: gran aroma dulce que funcionará para conseguir calma, quietud, efectos antidepresivos, y como si fuera poco, también es un aroma considerado afrodisíaco.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube