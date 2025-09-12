Día Mundial de la Arepa: Una variante de masa con anís que refleja la venezolanidad

Suscríbete a nuestros canales

La masa de arepa venezolana tradicional se prepara con harina de maíz precocida, agua y sal. No hay secretos, el relleno es donde radica el sello venezolano.

Sin embargo, en el Día Mundial de la Arepa, merece mención especial la variante de masa dulce con anís. Te dejamos el paso a paso para hacerlas y que te queden divinas.

Las arepas dulces con anís son un manjar típico de los Andes venezolanos. Suelen hacerse de tamaño pequeño y acompañarse con queso blanco rallado. Un bocado de esta crocante y abombada arepa es un deleite que te hará ir por la segunda y hasta más. La receta la tomamos de la cuenta de @giansinmiseria. ¡Disfrútala!:

Arepa Dulce con Anís

Ingredientes:

1 taza de harina de maíz precocida.

2 ½ taza de melao de papelón (panela o piloncillo disuelto en agua).

2 cucharadas de semillas de anís dulce.

1 cucharada de azúcar (o la cantidad de tu preferencia).

Agua adicional (por si es necesario).

1 pizca de sal.

Aceite para freír.

Preparación:

Prepara el melao de papelón: Infusiona el papelón con agua, el azúcar, la pizca de sal y las semillas de anís, a fuego medio hasta que se disuelva y se forme un jarabe ligero. Cuela y deja enfriar. Te deben quedar 2 ½ tazas de líquido. Si es necesario, agrega agua. En un bol, mezcla la harina con el líquido de melao de papelón. Amasa con las manos hasta obtener una masa suave, maleable y sin grumos. Si está muy seca, añade un poco de agua. Debe quedar bien húmeda. Deja reposar la masa durante 5 minutos para que los ingredientes se integren. Forma bolitas con la masa y aplánalas para darles forma de arepitas delgadas (de 5 a 7 mm de espesor). Calienta abundante aceite en una sartén profunda y fríe las arepitas hasta que se doren y se inflen. El secreto para que se abomben es bañarlas por arriba con el aceite e ir dando vuelta. Retira del fuego y coloca sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Este rico manjar no es algo que se deba comer seguido, si estás cuidando de tu salud, pero sin duda te dará un momento muy rico. Para el día a día, te recomendamos hacer una masa con zanahoria o brócoli rallado e incorporar rellenos ricos en proteínas.