La pasta es uno de los alimentos de mayor consumo en el mundo, la cual se cocina generalmente en agua hirviendo. Este alimento está preparado de una masa cuyo ingrediente básico es la sémola, mezclada con agua, y a la cual se puede añadir sal, huevo u otros ingredientes.

El origen de este alimento sigue siendo un tema de debate, pues, aunque la mayoría de las personas lo asocian con la gastronomía italiana, también hay quienes creen que tienen raíces en la antigua China y el Medio Oriente, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cuál es el origen de la pasta?

Según algunos historiadores, los chinos fueron los primeros en inventar la pasta, utilizando harina de trigo y agua para crear fideos largos y delgados. Fideos que cocinaban al vapor o se freían en aceite, y se servían con salsa de soja y otros aderezos.

A pesar de todas las informaciones que se han publicado al respecto de su origen, este alimento se ha convertido en el plato de la discordia, pues el popular sitio web Goog Food publicó una receta de un plato tradicional romano que no incluían los ingredientes originales correctos y parecía menospreciarlo como una comida rápida, comparte El Observador.

Aunque la pasta se originó en China, fue en Italia donde realmente se popularizó y se convirtió en un plato básico de la cocina. Los italianos comenzaron a hacer pasta a mediados del siglo XIII, y a medida que se popularizó en Italia, también comenzó a evolucionar, y es gracias a ello una asociación que representa a los restaurantes en Italia se quejó anta la embajada británica en Roma por la indignación de lo compartido en Goog Food.

"Este plato icónico, tradicionalmente de Roma y la región del Lacio, ha sido un clásico de la cocina italiana durante años, tanto que se ha replicado incluso más allá de las fronteras italianas", afirmó el presidente de Fiepet, Claudio Pica.

Por su parte, Maurizio quien dirige un hotel en el centro de Roma, señaló que, “se pueden hacer todas las variaciones del mundo, pero no se puede usar el nombre italiano original”.

