Mayonesa saludable con solo cuatro ingredientes: te revelamos el paso a paso para prepararla en apenas 10 minutos

La mayonesa es una emulsión tradicionalmente elaborada a base de huevo y aceite que sirve como condimento para ensaladas, sándwiches y diversas preparaciones. En su versión vegana, se sustituye el huevo por ingredientes de origen vegetal para lograr una textura cremosa similar a la original, pero con mayor frescura y sin conservantes.

Prepararla en casa permite además ajustar el sabor al gusto (añadiendo, por ejemplo, ajo, hierbas frescas o especias) y elegir aceites más suaves o nutritivos. Esta alternativa es ideal para quienes evitan alimentos de origen animal o simplemente buscan una opción más ligera y controlada en su cocina.

Mayonesa vegana

Ingredientes

100 ml de leche de soja natural sin azúcar ni saborizantes

200 ml de aceite suave (puede ser de girasol, oliva suave o una mezcla)

1 cucharadita de mostaza (opcional, para sabor y ayudar a la emulsión)

1 cucharada de vinagre de manzana o zumo de limón.

Sal al gusto.

Foto: Freepik

Preparación

- En un vaso alto apto para batidora, coloca la leche de soja, la mostaza, la sal y el vinagre o zumo de limón.

- Comienza a batir a velocidad baja.

- Mientras bates, incorpora el aceite poco a poco en forma de hilo fino para lograr la emulsión.

- Continúa batiendo hasta que la mezcla espese y tenga una textura cremosa, similar a la mayonesa tradicional.

- Ajusta la sal o el ácido según tu gusto; si deseas, añade pimienta.

- Guarda la mayonesa en un frasco hermético en el refrigerador.

- ¡Listo! En menos de 10 minutos ya tienes una deliciosa, nutritiva y vegana mayonesa casera para disfrutar en tus comidas favoritas.

¡Buen provecho!

