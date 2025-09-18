Popular almuerzo en tiempo récord: chef revela el secreto de esta preparación de pasta en solo 5 minutos

Suscríbete a nuestros canales

Los macarrones con queso, o mac and cheese, es uno de esos platos que combinan sencillez y sabor reconfortante. Tradicional de la cocina estadounidense, ha conquistado paladares en todo el mundo gracias a su textura cremosa y su inconfundible sabor a queso fundido.

Aunque existen versiones al horno con gratinado dorado y crujiente, hoy te enseñamos cómo preparar un mac and cheese exprés en solo cinco minutos. Es ideal para cuando no tienes mucho tiempo, pero quieres disfrutar de algo delicioso, casero y abundante.

Este método rápido es ideal para preparar una comida ligera, un snack improvisado o incluso un acompañamiento. Si quieres llevarlo un paso más allá, puedes añadirle trocitos de jamón, pollo desmenuzado o verduras cocidas para convertirlo en un plato más completo.

El mac and cheese exprés demuestra que, con pocos ingredientes y un poco de ingenio, es posible disfrutar de un plato clásico en cuestión de minutos. Perfecto para estudiantes, personas con poco tiempo o simplemente para quienes buscan un capricho rápido y delicioso.

Foto: Freepik

Mac and cheese

Ingredientes para 1 porción

1 taza de macarrones

Agua suficiente para cubrir la pasta en la cocción

½ taza de leche

½ taza de queso rallado (cheddar es el clásico, pero puedes usar gouda, mozzarella o una mezcla)

Sal y pimienta al gusto

Una pizca de mantequilla o mostaza para darle un toque extra de sabor (opcional).

Preparación

- Coloca la taza de macarrones en un recipiente apto para microondas y cúbrelos con el agua y una pizca de sal.

- Cocina en el microondas durante 3 minutos a máxima potencia.

- Saca con cuidado, remueve, y vuelve a calentar otros 2 minutos.

- La pasta debe quedar al dente y haber absorbido la mayor parte del agua.

- Agrega la leche y mezcla bien. Si quieres un toque más cremoso, incorpora también una cucharadita de mantequilla.

- Añade el queso rallado poco a poco, removiendo mientras se derrite con el calor de la pasta. Esto creará una salsa suave y espesa que envolverá cada macarrón.

- Ajusta de sal y pimienta a tu gusto. Si lo prefieres, puedes añadir un pellizco de mostaza o pimentón para realzar el sabor.

¡Buen provecho!

