Torta de limón: prepárala con menos de 10 ingredientes económicos y en tan solo 45 minutos

El limón es una fruta rica en vitaminas, especialmente C, la cual es ideal para fortalecer el sistema inmunológico, ya que, contribuye a optimizar el funcionamiento de todos los sistemas del organismo.

De acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, el limón favorece a la pérdida de peso, también contribuye a regular el nivel de glucosa en la sangre y regula la presión arterial.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de limón, pero la torta es uno de los más cotizados, gracias a lo fácil es que su preparación y lo económico que son los ingredientes para obtener un buen resultado.

Receta de torta de limón

Ingredientes

500 g de harina de trigo.

450 ml de jugo de limón.

5 huevos.

300 g de mantequilla.

1 taza de azúcar.

Preparación

En un recipiente mezcla la harina de trigo, huevos y azúcar. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad. Agrega el jugo de limón a mezcla. Bate durante tres minutos. Añade la mantequilla y bate hasta que todos los ingredientes se mezclen en su totalidad. Vierte la mezcla en la tortera y llévala al horno durante 40 minutos a 180º F. Retira la tortera del horno y deja enfriar la torta durante cinco minutos. Desmolda la torta y decórala a tu gusto. Pica la torta y sirve.

En definitiva, la torta de limón es ideal para compartir en celebraciones con familiares y amigos, debido a que con pocos ingredientes se obtienen abundantes porciones. A su vez, también funciona para la merienda cotidiana de los más pequeños de la casa.

Foto cortesía de: freepik

