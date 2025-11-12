Torta de limón: prepárala con menos de 10 ingredientes económicos y en tan solo 45 minutos

El limón es una fruta rica en vitaminas, especialmente C, la cual es ideal para fortalecer el sistema inmunológico, ya que, contribuye a optimizar el funcionamiento de todos los sistemas del organismo.
De acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, el limón favorece a la pérdida de peso, también contribuye a regular el nivel de glucosa en la sangre y regula la presión arterial.
Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de limón, pero la torta es uno de los más cotizados, gracias a lo fácil es que su preparación y lo económico que son los ingredientes para obtener un buen resultado.
Receta de torta de limón
Ingredientes
500 g de harina de trigo.
450 ml de jugo de limón.
5 huevos.
300 g de mantequilla.
1 taza de azúcar.
Preparación
- En un recipiente mezcla la harina de trigo, huevos y azúcar. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.
- Agrega el jugo de limón a mezcla. Bate durante tres minutos.
- Añade la mantequilla y bate hasta que todos los ingredientes se mezclen en su totalidad.
- Vierte la mezcla en la tortera y llévala al horno durante 40 minutos a 180º F.
- Retira la tortera del horno y deja enfriar la torta durante cinco minutos.
- Desmolda la torta y decórala a tu gusto.
- Pica la torta y sirve.
En definitiva, la torta de limón es ideal para compartir en celebraciones con familiares y amigos, debido a que con pocos ingredientes se obtienen abundantes porciones. A su vez, también funciona para la merienda cotidiana de los más pequeños de la casa.
