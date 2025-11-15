Versión saludable sin sacrificar la explosión de sabor: el secreto para un perfecto brownie de manzana y frutos secos

Suscríbete a nuestros canales

¿Te gusta comer brownie? Este bizcocho de chocolate que contiene nueces y se cocina en el horno, tiene la particularidad de elaborarse con cierto índice de azúcar y mantequilla que le aporta una textura crujiente arriba y muy tierna en su interior.

Generalmente este bizcocho se sirve cortado en cuadrados y se puede acompañar con crema, e incluso hay quienes aman consumirlo con helado de mantecado.

Cabe acotar que, existe una versión más saludable de esta preparación, pues no lleva cacao ni azúcar, sino que se realiza con manzanas y frutos secos. ¿Quieres probarla? Te compartimos la receta del chef sevillano Enrique Sánchez publicada en Cuerpo Mente.

¿Qué necesitas para elaborar un brownie con manzana?

Ingredientes

- Manzanas (2)

- Cambur maduro (1)

- Huevos (3)

- Frutos secos (150 g)

- Copos de avena (100 g)

- Yogur natural tipo griego (1)

- Pasas (50 g)

- Arándanos secos (50 g)

- Miel (2 cucharadas)

- Polvos de hornear (1 cucharada rasa)

- Canela molida (1 cucharadita)

- Sal (pizca)

- Aceite de oliva virgen extra (cantidad necesaria)

Preparación

1. Disponer las pasas y los arándanos secos en un bol y cubrir con agua caliente. Dejar que reposen unos minutos. Mientras tanto, picar los copos de avena en la batidora hasta obtener una harina fina.

2. Cortar las manzanas en dados.

3. Triturar los dados de manzana con 80 mililitros de agua hasta obtener un puré a tu gusto. Pasar a un bol y mezclar con la harina de avena ayudándote de una espátula.

4. Pelar el cambur, aplastar la pulpa en un plato con un tenedor y agregar al bol. Mezclar con el resto de ingredientes e incorporar 3 huevos, la cucharada rasa de polvos de hornear, la cucharadita de canela molida y una pizca de sal.

5. Agregar el yogur natural tipo griego y mezclar bien. Escurrir las pasas y los arándanos, secar con papel de cocina y mezclar con la masa anterior.

6. Precalentar el horno a 180 ºC. Forrar con papel sulfurizado la base de un molde o fuente apta para horno y verter encima. Alisar la superficie y repartir por encima los frutos secos ligeramente troceados con el cuchillo.

7. Repartir por encima 2 cucharadas de miel y cocinar en el horno entre 35 y 40 minutos. Sacar el brownie del horno, dejar enfriar un poco y desmoldar para que termine de enfriar.

8. Cortar en rebanadas y servir opcionalmente con un poco de yogur natural para dar mayor cremosidad.

