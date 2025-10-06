Limpieza en la cocina: conoce por qué es un acto de protección para ti y tu familia

Suscríbete a nuestros canales

Mantener una buena higiene en la cocina es fundamental para garantizar la salud y seguridad de quienes consumen los alimentos. Una correcta limpieza y desinfección de superficies, utensilios y manos ayuda a prevenir la propagación de bacterias, virus y otros microorganismos que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos.

Además, la higiene adecuada evita la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos, lo que reduce riesgos de intoxicaciones. También contribuye a conservar los ingredientes en mejor estado, prolongando su frescura y calidad.

La organización y limpieza constante del área de trabajo favorecen un ambiente más seguro y eficiente, evitando accidentes como caídas o cortes. Inculcar hábitos de higiene en la cocina fomenta la responsabilidad y el cuidado de la salud familiar.

Foto: Freepik

Higiene en la cocina

La cocina es uno de los espacios del hogar donde más bacterias pueden acumularse, ya que constantemente se manipulan productos crudos, utensilios y superficies que entran en contacto directo con la comida.

El primer paso para mantener una cocina limpia es lavarse las manos antes y después de preparar cualquier alimento. También es importante desinfectar las superficies de trabajo, tablas de cortar y cuchillos, especialmente después de usar carne, pescado o pollo crudos, ya que estos pueden contener bacterias dañinas como la Salmonella o la E. coli.

Otro aspecto clave es el almacenamiento correcto de los alimentos. Los productos perecederos deben mantenerse en refrigeración a una temperatura adecuada (menor a 5 °C) y nunca deben dejarse a temperatura ambiente durante largos periodos. Asimismo, los alimentos cocidos y crudos deben guardarse por separado para evitar la contaminación cruzada.

El orden también contribuye a la higiene. Es recomendable limpiar los derrames de inmediato, sacar la basura todos los días y mantener los utensilios bien organizados. No se debe olvidar lavar los trapos de cocina y las esponjas con frecuencia, ya que son un foco común de bacterias.

Finalmente, cocinar los alimentos a temperaturas seguras ayuda a eliminar microorganismos dañinos. Estas prácticas, aunque sencillas, son esenciales para proteger la salud de toda la familia.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube