¿Ocupas el fin de semana en limpiar la casa? Aplica las 5S de Kaizen y descansa

Kaizen, que significa "cambio" (kai) y "bueno" (zen), es un concepto de mejora continua que surge en un entorno industrial, Sin embargo, también puede transformar por completo la forma en que mantienes tu casa. ¿Cómo? Sigue leyendo, que seguro lo vas a implementar.

Las 5S: La clave para la mejora continua

La forma de aplicar Kaizen en el hogar es a través del sistema de las 5S, un conjunto de principios que te ayudan a optimizar el orden y la limpieza:

Seiri (Selección). Deshazte de lo que no necesitas. Ejemplo: En la cocina, tómate 15 minutos para revisar un cajón o una alacena. Saca los utensilios o alimentos que no has usado en el último año y dónalos o deséchalos. Mañana, haz lo mismo con otro cajón.

Seiton (Sistematización). Dale a cada cosa un lugar y mantén cada cosa en su lugar. Al organizar tus objetos de manera lógica y accesible, evitarás perder tiempo buscando. Un escenario: En el baño, en lugar de dejar el cepillo de dientes y la pasta de dientes sobre el lavamanos, usa un organizador de pared o un vaso para mantenerlos en un solo lugar. Esto libera espacio y facilita la limpieza diaria de la superficie.

Seiso (Limpieza). La limpieza rutinaria es crucial. Mantener el espacio impecable no solo mejora la imagen de tu hogar, sino que también te mantiene motivado. Ejemplo: En la cocina, limpia la estufa y los mesones después de cada comida. Son solo 2-3 minutos, pero evitan que la grasa y los restos de comida se endurezcan, lo que hace la limpieza profunda mucho menos agotadora.

Seiketsu (Normalización). Establece rutinas y hábitos que te ayuden a mantener el orden. Cuando estas acciones se vuelven automáticas, evitas distracciones y el trabajo se siente más ligero. Ejemplo: Horario de tareas, crea un horario visual con las tareas del hogar, asignando una pequeña tarea a cada miembro de la familia por día. Por ejemplo: "lunes: aspirar la sala", "martes: limpiar el baño". Esto estandariza la limpieza y distribuye la carga.

Shitsuke (Disciplina). Este es el punto final y el más importante. Ser constante y riguroso con las 4S anteriores es lo que te permitirá hacer de la mejora continua un hábito duradero. Si un día no tienes ganas de limpiar la estufa, hazlo de todos modos, aunque solo sea por un minuto. La clave es la constancia, no la perfección.

La filosofía japonesa Kaizen nos enseña que, incluso cuando todo va sobre ruedas, siempre hay espacio para mejorar.

