El sarro de la ducha es más común de lo que todos creen, pues esto es según la Inteligencia Artificial, la acumulación de minerales, principalmente calcio y magnesio, presentes en el agua, y las cuales se depositan en las superficies de las paredes, mamparas, azulejos y los grifos.

Eliminarlo de las paredes y azulejos es una tarea doméstica que pocas personas disfrutan hacer, pero que se debe hacer con frecuencia por un tema de higiene y aseo personal.

¿Cómo quitar el sarro de la ducha?

Es muy fácil que esta suciedad se acumule en los diferentes espacios y accesorios del baño, pero no resulta igual de práctico poder acabar con ello. No obstante, no es imposible, y si se realiza una limpieza regular, es mucho más sencillo.

Entre las opciones se encuentran el uso de productos especializados, o aplicar una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Cualquiera de las alternativas funciona, pero debes evitar hacer mezclas, porque puedes provocar reacciones y poner en riesgo la salud.

En acción

En caso de querer probar otras alternativas te compartimos un video de Instagram en el que se muestra el truco que un plomero planteó para ayudar a eliminar el sarro de la ducha sin mayor esfuerzo.

Solo debes cubrir el grifo de la ducha con una bolsa de plástico, agregar vinagre blanco y ajustar con cinta adhesiva para que no se salga. Una vez ajustada, abrir la llave, dejar correr el agua hasta que se llene, y luego de algunos minutos, notarás como cambia la coloración del líquido.

La clave está en el ácido de este ingrediente que no puede faltar en la despensa de todos los hogares.

