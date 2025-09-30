Trucos para madurar el aguacate más rápido: secretos milagrosos de la ciencia para tu hogar

Suscríbete a nuestros canales

Compraste un aguacate, pero ¿está muy verde? No te preocupes, hay trucos caseros respaldados por la ciencia que te ayudarán a disfrutar de un guacamole o una ensalada perfecta en menos tiempo.

Seguro has escuchado que envolver el aguacate en periódico lo madura más rápido. Esto es cierto, pero hay otras formas y te decimos por qué funcionan.

Técnicas efectivas de maduración

El chef chileno Heinz Wuth, quien lleva la cuenta @soycienciaycocina explica dos métodos de maduración acelerada en esta fruta:

Coloca el aguacate junto a unos cambures o plátanos, a temperatura ambiente en la cocina. Pon el aguacate dentro de una bolsa de papel cerrando bien o envuelve en papel periódico.

Ambas técnicas funcionan. En dos días, los aguacates estarán listos para comer. Te explicamos el por qué.

Etileno en acción

El aguacate es una fruta climatérica, lo que significa que, al igual que los cambures, plátanos o manzanas, sigue madurando después de ser cosechado.

La razón de la maduración reside en el etileno, una hormona vegetal que actúa como gas y es el desencadenante natural del proceso de maduración.

Por ello, para acelerar este proceso en casa, el secreto está en concentrar el etileno que el fruto emite o exponerlo a una fuente externa de este gas.

Entonces, si está dentro de una bolsa, se concentra el etileno y madura efectivamente. Entonces, ¿sirve si es una bolsa de plástico? Sí, pero no se recomienda porque puede concentrar humedad y dañar la fruta.

Con el caso del cambur, ésta fruta es de las que más emite etileno, por ende al estar cerca del aguacate lo madura rápidamente.

Entonces, si unimos ambas técnicas, meter el aguacate en bolsa junto al cambur, el fruto madurará más rápido, en menos de un día.

Ahora que sabes cómo funciona, aplica el método que más te conviene para mejorar tus platillos con esta rica fruta.

