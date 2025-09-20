Horóscopo del 20 de septiembre: Sigues consentido, la protección Divina te acompaña

ARIES: Siguen los cambios y te estas acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano, te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo, que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharla al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.
TAURO: La Luna, forma un trígono positivo contigo, irradiando una energía propicia para el amor y la pasión. Este flujo lunar te invita a crear el espacio perfecto para un encuentro íntimo y significativo. Organízate con intención y busca la atmósfera adecuada para compartir un momento mágico con tu pareja, donde ambos puedan disfrutar plenamente. No es común que se alineen energías tan favorables para vivir una experiencia inolvidable.
GÉMINIS: Un poderoso sextil con Quirón se presenta en tu vida para que reflexiones profundamente sobre tus emociones. Aprovecha esta influencia para corregir aquello que necesites y mejorar tu existencia. Este es el momento ideal para seguir adelante con determinación y avanzar con fuerza. Usa tus errores como una guía para convertirte en una mejor persona cada día, porque Quirón siempre te ayuda a sanar el pasado e identificar las grandes lecciones que te ha dejado.
CÁNCER: Evita cualquier actividad que ponga en riesgo tu bienestar. Debes prestar mucha atención a tu salud y tu integridad física. Es momento de activar la alerta máxima, ya que tienes una cuadratura con Saturno. Esta energía te exige estar muy atento para prevenir accidentes o situaciones que puedan complicar tu realidad. Actúa siempre con prudencia y plena conciencia de tus movimientos.
LEO: Es un día lleno de alegría y de gozo espiritual. Estas bajos las influencias positivas de un sextil con la mágica Luna. Estas vibrando en energía poderosa que genera una fuerza interior enorme para ser usada a tu favor en tus actividades diarias. Es importante, hacer consciencia de esta ola de buena esencia para que no se malgaste en fiestas o celebraciones innecesarias. Mantén tu enfoque en tus metas y establece tu dirección.
VIRGO: Mercurio, te está acelerando todos los procesos que estaban estancados y ahora se van a agilizar a gran velocidad. En pocos días todo va a mejorar y estarás en una mejor situación. Seguramente veras un avance tremendo y debes aprovechar este inmenso impulso para concretar tus planes. Una vez más, el Universo, te está ayudando, pero al final, eres tú de quien dependen los resultados y las glorias alcanzadas.
LIBRA: La Luna, se encuentra pasando por tu signo astrológico. Quizás te encuentres muy triste y melancólico por todo lo que ha sucedido en el pasado. Es importante cambiar de estado de ánimo y polarizar esas emociones. Deja atrás toda situación negativa y mira de frente el futuro que se avecina. Abraza las energías positivas que están por llegar a tu vida y bendice con agradecimiento tu nuevo camino, lleno de paz interior.
ESCORPIO: Lilith, está pasando por tu signo astrológico en este instante. Se te hace difícil verte a ti mismo internamente. Siempre, estas mirando y pendiente de los demás. Sería muy provechoso para ti, mirarte en un espejo y ver tus propias fallas. El único, fin de esta acción, es lograr identificar las situaciones que te hacen daño y poderlas modificar de manera positiva. Es un ejercicio psicológico que deberías hacer constantemente.
SAGITARIO: En estos momentos, Dios te bendice, con un trígono positivo con Saturno, que te da firmeza en tus pasos y así avanzas con gran solides. Hay que aprovechar estas energías y debes mantener el enfoque para que no te compliques y no retrases la gloria de alcanzar tus metas. Esto solo va a durar poco tiempo. Es impórtate que aceleres el proceso y puedas resolver todo lo que puedas, antes que se termine todo.
CAPRICORNIO: En el día de hoy tiene un trígono positivo con Mercurio y estás trabajando todo lo que tiene que ver con la comunicación y ponerte de acuerdo contigo mismo en diseñar un nuevo plan de vida. ¿Por qué debes hacer ajustes? Seguramente tienes que reajustar todo lo que está a tu alrededor para mejorar tu plan de vida y así tener unos mejores resultados. Todavía estás a tiempo de salvar un año espectacular y cerrar con grandes beneficios.
ACUARIO: Sigues siendo el signo consentido de Dios a través del planeta Neptuno. Te están protegiendo y brindando un escudo protector espiritual para que nada ni nadie pueda hacerte daño. Es el momento de agradecer al Universo, por todas las excelentes energías recibida durante todo este último año de vida. Han pasado cosas muy fuertes, pero siempre has salido con la gloria y la bendición del señor todo poderoso.
PISCIS: Te acompaña un poderoso trígono de Júpiter, una de las alineaciones más afortunadas que puedes tener. Siente cómo esta energía te llena de optimismo, te da una fuerza interior renovada y despierta tu deseo de avanzar. Cualquier obstáculo que enfrentes ahora se puede superar más fácilmente. Confía en tu camino y aprovecha este momento para tomar decisiones importantes y abrirte a las oportunidades que se presenten.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin
