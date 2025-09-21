Horóscopo del 21 de septiembre: Es momento de seguir creciendo fortalecido

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hay que aprovechar estas buenas energías y entrar en acción para lograr avanzar con la ayuda de Saturno pasando por tu signo. Es el momento de activar los planes que ya tenías pensado. Es muy seguro, que se logren todos los objetivos. Es muy positivo porque es importante que no se pierda la oportunidad que el Universo te brinda. Dios es grande y te ayuda con gran fuerza. Tu vida va a mejorar de manera inmediata con resultados permanentes.

TAURO: Existe un sextil positivo en estos momentos con el Nodo Norte. El Universo, te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria. Hacer un alto y pensar cual es el rumbo que está tomando tu vida.

GÉMINIS: Hoy es un día especial, tienes un trígono positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a encontrar un espacio para el amor y la pasión. Organízate y busca la atmosfera adecuada para lograr un contacto maravilloso donde tu pareja puedan disfrutar al máximo. Muy pocas veces se ve tanta energía adecuada para lograr un momento inolvidable. Busca la manera de concretar este encuentro y te deseamos mucha suerte.

CÁNCER: El Universo, te coloca una dura prueba y te envía un trígono positivo con Lilith. Está poderosa energía te lleva a reflexionar fuertemente sobre tu conducta y tu estilo de vida. Tienes que tomar una mejor decisión en la vida. Hay que descubrir que es lo que puedes rectificar para hacer ajustes y generar un cambio importante con mejores resultados. Seguramente en poco tiempo serás otra persona, más equilibrada y feliz.

LEO: En este momento tiene un trígono positivo con Saturno. Esta energía te brinda firmeza, fortaleza y mucha solidez a tus actividades. Ahora, se te permite construir un futuro de una manera muy sólida. Este es el momento indicado para seguir desarrollándote correctamente en todos los niveles. Vienen energías positivas para tu vida, pero debes también aprovecharlas para que sigas evolucionando de manera efectiva.

VIRGO: Esta poderosa Luna del día de hoy, te beneficia de manera infinita. Estas viviendo momentos llenos de paz y de tranquilidad. Tu fé, está creciendo a gran velocidad y te permite vivir entregado a Dios de carácter permanente. Esa es la actitud correcta. Todo con Dios y nada sin él. Siempre deberá ser así. Eres un ser de luz que debes avanzar en el camino y hacer que tu vida sea ejemplo para todo tu entorno.

LIBRA: Tienes un trígono con Plutón muy favorable que te permite avanzar en grandes transformaciones y esos cambios son para tu beneficio. Debes colaborar y ser más flexible para soportar el proceso de adaptación a tu nueva vida. Es mejor, no hacer resistencia. Si frenas este proceso, será nefasto para ti porque de igual manera se hará, por las buenas o por las malas. Es una gran prueba y tendrás que tomar decisión.

ESCORPIO: Estás lidiando con una cuadratura de Plutón que, si bien te reta, es una oportunidad para crecer. Esta energía te empuja a hacer cambios profundos, por lo que debes ser muy prudente para no cometer grandes errores y así evitar complicaciones. Medita bien cada decisión que tomes y usa esta experiencia para volverte una persona más segura y fuerte. Demuestra, una vez más, tu gran sabiduría y conocimiento.

SAGITARIO: En este momento puedes conectarte profundamente con lo divino gracias a un trígono armónico con Neptuno. Es ideal que dediques al menos cinco minutos para conversar en silencio con Dios, exponiendo tus emociones, preocupaciones y procesos internos. Esta conexión te permitirá avanzar en asuntos que te han mantenido confundido, recuperando así tu estabilidad espiritual y emocional. Todo lo que te inquieta puede encontrar solución bajo la guía celestial.

CAPRICORNIO: Se mantiene la energía y la vigilia, gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial, que merece lo mejor de este Universo. Ahora, debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fé en Dios todo poderoso.

ACUARIO: En estos momentos tiene una cuadratura negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Deberías verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor, ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

PISCIS: Existe en una conjunción positiva con el Nodo Norte. Esta poderosa energía planetaria te obliga hacer nuevas restructuraciones en tu vida. Es muy importante, planificar tus próximos pasos, para seguir avanzando y creciendo. Es el momento del desarrollo interno de tu ser, para hacer cambios transcendentales. En poco tiempo, veras resultados positivos y estarás feliz por todos los sacrificios realizados.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin