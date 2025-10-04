Horóscopo del 4 octubre: vivirás experiencias únicas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En este momento tiene una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias, se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estas percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

TAURO: Hoy tienes el apoyo incondicional de Saturno a través de su sextil positivo. Todo está cambiando pare mejor y se siente la fuerza dentro de tus procesos evolutivo. Se están abriendo oportunidades que debes aprovechar y ayudarte con esta energía planetaria tan poderosa. Hay que mejorar algunos aspectos de actitud y dejar de quejarse, para que donde veas obstáculos, veas oportunidades excelentes para ti.

GÉMINIS: Tienes un trígono positivo con el Sol. Esta energía te ayuda a mejorar la calidad de vida y sobre todo a tener un poco de espacio positivo en el hogar. A nivel mental, psicológico, emocional te permite estar en equilibrio para visualizar mejor tu futuro y ver lo que se puede lograr de manera inmediata. Te recomendamos, realizar un nuevo proyecto de vida, que permita un mejor enfoque y tus metas se logren fácilmente.

CÁNCER: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmosfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora, puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice, para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mente por años.

LEO: Siguen los cambios y te estas acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano, te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo, que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharla al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

VIRGO: En estos instantes, tienes activa una oposición negativa con Saturno. Te genera pérdidas importantes de energía. Es muy viable que te sientas muy débil y con altas posibilidades de tener problemas en la salud. Hay que cuidar por estos días, la integridad física y así poder salir de esta crisis. Presta más atención a todo lo que está a tu alrededor, para que no te compliques y evites algún grave accidente.

LIBRA: En este momento, tiene una oposición con Neptuno. Deberías cultivar más la conexión con el Universo y con las entidades positivas que existen en diferentes dimensiones. Actividad que te permiten seguir avanzando de manera fácil. Sin el apoyo del mundo espiritual, sería muy difícil la evolución. Es algo muy nefasto para tu vida, estar sin la presencia de Dios. Todo fluye con las energías positivas y sin Dios, es imposible el avance.

ESCORPIO: Hoy te acompaña un armonioso sextil con Venus, que marca el inicio de una etapa propicia para el amor y la conexión emocional. Las energías fluyen con suavidad, facilitando el entendimiento mutuo y fortaleciendo los lazos afectivos. Es un momento ideal para establecer acuerdos significativos y cimentar una relación estable, con perspectivas muy alentadoras a futuro. Evita caer en exigencias innecesarias; permite que el amor se exprese.

SAGITARIO: Se activó un sextil con el Sol. En estos momentos puedes regenerar tu cuerpo físico y obtener la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones. Sabes que, durante todo el mes que acaba de pasar, te viene hablando el Universo. Esta conexión con el Sol, es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad, para tener unos resultados excelentes. Sigue adelante.

CAPRICORNIO: Mucho cuidado con lo que expresas. Guarda silencio y no hables mal de nadie. Debes evitar los chismes a tu alrededor. Si escuchas algo, por favor no lo repitas. Estas con unas energías muy negativas, generadas por una cuadratura con el planeta Mercurio. La situación, se puede complicar, es mejor que estés alerta y no te confundas por hablar de más. Hay que tener prudencia y sabiduría para evitar problemas.

ACUARIO: Un poderoso sextil con Quirón se manifiesta en tu vida, invitándote a reflexionar sobre tus procesos emocionales y a rectificar aquellos aspectos que aún pueden solventarse. Es un momento propicio para avanzar con determinación, dejando atrás lo que ya cumplió su ciclo. Transforma tus errores en aprendizajes y conviértete, en una versión más integral de ti mismo. Quirón, como sanador, te guía en la superación las heridas.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter. Qué te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy, se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También, te trae buena suerte. Sería muy interesante, si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra positivo que permita continuar en la vida, bajo mejores condiciones.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

