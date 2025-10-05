Horóscopo del 5 octubre: Mantén el enfoque, estás muy ansioso

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Un poderoso sextil con el planeta Urano, te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta perdona y avanza.

TAURO: Hoy recibes el impulso de un trígono favorable con Venus, lo que marca un momento muy positivo en temas de amor y conexión emocional. La energía, se vuelve más fluida y propicia para avanzar en asuntos relacionados con la pareja. Es una excelente oportunidad para establecer acuerdos significativos y construir una relación sólida con grandes beneficios y proyecciones de bienestar compartido a futuro.

GÉMINIS: Un poderoso sextil con Quirón se presenta en tu vida para que reflexiones profundamente sobre tus emociones. Aprovecha esta influencia para corregir aquello que necesites y mejorar tu existencia. Este es el momento ideal para seguir adelante con determinación y avanzar con fuerza. Usa tus errores como una guía para convertirte en una mejor persona cada día, porque Quirón siempre te ayuda a sanar el pasado e identificar las grandes lecciones que te ha dejado.

CÁNCER: Una poderosa cuadratura con el planeta Mercurio, te pone contra la pared. Todo es más lento y no se avanza casi nada. Estas muy atrapado y se frenó el flujo de energía. El Universo, te está conteniendo. La vida se complica y debes evitar la desesperación. Mantén la calma para evitar males mayores. Relájate lo más que puedas, para que la situación se disperse y vuelva a alejarse esas malas energías. La clave es dejar fluir.

LEO: La cuadratura con Marte, te sitúa en un momento delicado, donde cada acción puede tener repercusiones profundas. Es esencial que observes con plena conciencia lo que estás haciendo y te permitas un espacio de reflexión sincera. Podrías estar transitando errores que, si no se detienen a tiempo, podrían generar consecuencias mayores. La pausa no es debilidad, es sabiduría. La energía marciana puede impulsarte al conflicto, pero también puede ser canalizada hacia la transformación.

VIRGO: Tienes una súper energía y estás muy ansioso. Estás desesperado por ejecutar tus planes y seguir avanzando. El Universo, te ayuda con un sextil positivo con el planeta Marte, para que tengas toda la energía necesaria y llegar a cumplir con tus metas. Queda de tu parte, si lo logras. Debes mantener el enfoque y la disciplina para resolver todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Ánimo y fuerza para ser un vencedor.

LIBRA: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás, te ha dejado y sigue a tu lado. También, tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima. Porque él, está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo, es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día, serás más fuerte y mejor.

ESCORPIO: En estos momentos. el Universo, te permite elegir tu futuro y eso lo hace a través de un trígono positivo con el Nodo Norte. Esta energía cósmica te obliga a tomar una decisión en la vida y te pide una definición del camino que debes transitar. Es muy importante, tomar conciencia del poder elegir la vía que más te convenga, desde la sabiduría espiritual y la vibración interna de tu ser. Muy pocas personas pueden elegir su camino.

SAGITARIO: Te encuentras con buen ánimo. La Luna, te bendice con un trígono positivo. Esta energía te ayuda a tener un espíritu más positivo y más optimista frente a cualquier adversidad. Entrar en contacto con tu divinidad y vuelve a realizar una conexión directa con el Universo, para que te abra los caminos de la prosperidad y abundancia. Eleva tu espíritu y lograr activar tus nuevas creaciones, más efectivas.

CAPRICORNIO: Definitivamente hoy te encuentra bajo una circunstancia bastante difícil. Tienes una cuadratura al Sol. Las situaciones en el amor son complicadas al punto de pensar que la única solución es terminar la relación para siempre. Parece que lo mejor, es lograr una ruptura de manera civilizada. Piénsalo bien y después toma la decisión correcta de acuerdo a tu corazón y tu bienestar. Dios te bendiga.

ACUARIO: Es el momento perfecto para avanzar con el apoyo del planeta Mercurio a través de un trígono positivo espectacular. Estas viviendo de manera acelerada, gracias a Dios, que se está moviendo todo lo que estaba estancado. Hay que seguir viviendo a buen ritmo y lo mejor que te puede pasar, es imprimirle más velocidad a todo lo que haces. Es ahora o nunca, así que, activa todos tus planes para que tengas resultados asombrosos.

PISCIS: Debes entrar en acción y no quedarte estancando, lamentándote de tus males. Apaláncate en las energías de Marte, que te está haciendo un trígono positivo excelente para salir adelante y comenzar a ser un triunfador. La vida es dura, pero es más dura, si no se hace nada para cambiar la realidad. ¿Hasta cuando vas a estar así, en ese estado emocional? ¿Qué requieres para salir adelante y cambiar todo? Es ahora o nunca.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

