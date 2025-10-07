Horóscopo del 7 octubre: resurges fortalecido, es momento de agradecer

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás en un periodo de tiempo excelente, donde estás cambiando todo a tu alrededor a través de un fuerte sextil con Plutón. Ahora, la vida te da oportunidades para lograr avanzar a buen ritmo y así subir tu nivel evolutivo. Debes estar agradecido, el Universo te está ayudando a renacer de las tinieblas donde estabas totalmente sumergido. Luego, verás este día, como un momento histórico en tu vida.

TAURO: La Luna está pasando por tu signo astrológico para brindarte un poco de equilibrio emocional. Tu vida requiere de estos momentos para compensar tu estilo de ser acelerado. Hay momento para todo y este es un día para relajarse y estar lo más calmado posible, y así poder avanzar con calma. Es parte de la dinámica elemental. Lo que no puedes hacer, es mantener siempre un carácter alto y vivir de manera desbocada.

GÉMINIS: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con el Nodo Norte. El Universo, te está obligando a realizar un plan de vida, para desarrollar un futuro con una visión concreta y realista. Se puede mejorar tu plan de vida, para tener, inclusive mejores resultados. Hay que despertar y activar tu vida de manera acelerada para no perder el tiempo. Existen buenas oportunidades, pero hay que aprovecharlas.

CÁNCER: Se presenta un sextil positivo con la Luna. El Universo, te abre las puertas. Préstale más atención a lo que sientes y busca dentro de ti más armonía, para volver a tu camino de gloria. Es importante que despiertes y te actives de manera positiva para mejorar tu vida, con un nuevo plan de trabajo interno y convertirte en un mejor ser humano, repleto de bondades.

LEO: Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Lilith, lo que puede generar bloqueos emocionales o resultados tardíos. Las condiciones no son las más favorables en este momento, por eso es importante tener paciencia y relajarte tanto como puedas. Es muy posible que las circunstancias te estén envolviendo con cierta tensión, y quizás lo más sabio ahora sea soltar un poco y no forzar la situación.

VIRGO: Tienen un sextil positivo con Júpiter. Esta energía te ayuda mucho a levantar el ánimo y a pedir ayuda a las fuerzas positivas del Universo, que te ayudan a seguir adelante. Ahora, te sientes poderoso y fuerte. Te consideras querido y apoyado por el entorno. Vas a lograr todo en esta vida y el éxito, solo depende de tus decisiones. Es muy importante, seguir en el camino de la evolución con entusiasmo, voluntad y optimismo.

LIBRA: Excelentes energías con el Sol, en estos momentos es para regenerar tu cuerpo físico y darte la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones que ya vienes haciendo. Esta conexión con el Sol, pasando por tu signo, es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad. Después, tendrás unos resultados excelentes. El agradecimiento a Dios, es muy importante para que las energías fluyan.

ESCORPIO: Te acompaña un poderoso trígono de Júpiter, una de las alineaciones más afortunadas que puedes tener. Siente cómo esta energía te llena de optimismo, te da una fuerza interior renovada y despierta tu deseo de avanzar. Cualquier obstáculo que enfrentes ahora se puede superar más fácilmente. Confía en tu camino y aprovecha este momento para tomar decisiones importantes y abrirte a las oportunidades que se presenten.

SAGITARIO: Hoy estas súper conectado con otras dimensiones espirituales. Podrías recibir buena información del más allá a través de tus seres queridos fallecidos, que siguen ayudando a toda la familia. Estas bajos las influencias positivas de un sextil con Plutón. Debes estar alerta para recibir la información y luego codificar bien los mensajes. Podrías establecer por un buen tiempo la comunicación espiritual con gran fluidez.

CAPRICORNIO: Hoy estás bajo la influencia positiva de la Luna. Excelente momento para reflexionar a nivel de tus sentimientos y sería bueno, verificar si en verdad quieres seguir dónde te encuentras en estos instantes. Posiblemente, quieres cambiar tu vida desde otro punto de vista, más feliz, lleno de tranquilidad. Hay que definir, lo que quieres de manera concreta en la vida y entonces enfocarte y alinear las energías, para lograr esa meta.

ACUARIO: Te encuentras bajo la influencia de una cuadratura desafiante con Lilith, lo que puede provocar bloqueos emocionales y demoras en los resultados esperados. Las condiciones actuales no son las más propicias, por lo que cultivar la paciencia y permitirte momentos de descanso se vuelve esencial. Es probable que las circunstancias te envuelvan en cierta tensión, y quizás lo más sabio ahora sea soltar el control.

PISCIS: Hoy tienes una oportunidad inmensa de poder analizar mejor lo que está sucediendo y rectificar algunos elementos. Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Lilith. El Universo, te brinda esa alternativa positiva de poder ver en tu interior y saber mejor qué es lo que debes de cambiar para lograr ser un mejor ser humano más espiritual y positivo. En la vida siempre es importante ver nuestros errores.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

