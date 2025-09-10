¡Adiós resfriado común! Depura el sistema respiratorio con este remedio casero a base de miel

Suscríbete a nuestros canales

Las infecciones respiratorias es una de las causas más frecuentes por la cual persona sufre de resfriado común, ya que, se manifiesta la congestión nasal y el sistema inmunológico en general se debilita por completo, por ende, al no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas en el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información publicada por la Clínica Mayo, el resfriado común también puede ser causado por ambientes tóxicos, debido a que las vías respiratorias tienden a colapsar y por ello, la persona sufre goteo nasal u otros síntomas severos en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos médicos para combatir el resfriado común, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

En ese contexto, la infusión de limón con miel contiene propiedades vitamínicas, antisépticas, antivirales y antibacterianas que depuran el sistema respiratorio, al tiempo que fortalece el sistema inmunológico.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes consumir la infusión de limón con miel?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de infusión de limón con miel al día, durante tres continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren las vías respiratorias.

Cabe destacar, que si la infección respiratoria es aguda lo ideal es que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el resfriado común es indispensable que la persona implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

