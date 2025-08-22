Así "agarró cuerpo" Superman antes del rodaje: el actor David Corenswet revela el secreto de su alimentación para ser un superhéroe

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación juega un papel fundamental en el mantenimiento de la figura, ya que lo que consumimos influye directamente en nuestro peso, composición corporal y niveles de energía. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras, cereales integrales y grasas saludables, permite que el organismo funcione correctamente y se mantenga en armonía.

Por el contrario, el exceso de azúcares, grasas saturadas y ultraprocesados favorece la acumulación de grasa y dificulta alcanzar o conservar una silueta saludable. No se trata únicamente de comer menos, sino de aprender a elegir mejor, como controlar las porciones, mantener horarios regulares y beber suficiente agua son hábitos clave.

Además, una alimentación adecuada potencia los resultados del ejercicio físico, mejora la digestión y fortalece el metabolismo. En definitiva, cuidar lo que comemos no solo ayuda a mantener la figura, sino que también contribuye a la salud integral y al bienestar diario.

Foto: gq.com.mx

Cuerpo de 10 con la alimentación adecuada

David Corenswet, elegido para encarnar el rol principal en Superman: Legacy, experimentó una profunda transformación física bajo la guía de su entrenador Paolo Mascitti, pasando de 90 kg a aproximadamente 108 kg.

El plan de entrenamiento consistió en una rutina clásica dividida en tres ciclos: empuje, tracción y piernas, centrada en ejercicios compuestos como presses, dominadas, remos, sentadillas y peso muerto.

Se incorporaron ejercicios de aislamiento como aperturas con cables o curls para maximizar la fatiga muscular. Las repeticiones principales oscilaban entre 6 a 12, mientras que las de aislamiento podían llegar a 15-20.

La técnica fue clave: Mascitti enfatizó el control del movimiento, rango completo, fases negativas y sobrecarga progresiva, con seguimiento de peso y repeticiones semana tras semana.

El actor entrenó entre tres y cuatro sesiones semanales, con sesiones intensivas de hasta dos horas cada una. Aunque odiaba las zancadas, descritas como su “kriptonita”, las incluía, mientras que las sentadillas eran su fortaleza.

Alimentación

La estrategia nutricional fue igualmente exigente. Durante la fase de volumen, alcanzó un consumo diario de entre 4.500 y 6 mil calorías, principalmente basadas en alimentos integrales y naturales, con ocasionales indulgencias como cereales.

Distribuía estas calorías en hasta siete comidas al día, con un reparto de macros aproximadamente del 50 % carbohidratos, 30 % proteínas y 20 % grasas. Su ingesta de proteínas rondaba el gramo por libra de peso corporal, obtenidas de fuentes como huevos, carnes, pescado, lácteos y batidos de suero.

A medida que se acercaba el rodaje, redujo el consumo calórico a unos 3.500 cal/día para refinar su definición sin perder masa muscular. Mascitti subrayó que el equilibrio entre entrenamiento, nutrición y descanso fue esencial para lograr el físico de Superman.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube