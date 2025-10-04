Bienestar físico para los runners: afamados cardiólogos latinoamericanos advierten sobre la salud cardiovascular previa

El running es una de las actividades físicas más completas y accesibles para mejorar la salud. Correr de forma regular fortalece el sistema cardiovascular, ayuda a controlar el peso, reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, y mejora la capacidad pulmonar.
Además, es un excelente aliado para la salud mental, ya que favorece la liberación de endorfinas, disminuye el estrés y mejora la calidad del sueño.
Correr puede ser practicado por personas de distintas edades, siempre que no tengan contraindicaciones médicas. Es ideal para quienes buscan una actividad económica y flexible, ya que solo requiere un buen par de zapatillas.
Se recomienda especialmente a adultos que desean mantenerse activos, a jóvenes que buscan disciplina y energía, y a personas que desean iniciarse en el ejercicio progresivamente. En todos los casos, es importante empezar poco a poco y escuchar al cuerpo para evitar lesiones.
Cuidados del corazón, previos al running
Según el Grupo Médico Santa Paula (GMSP), antes de lanzarse a correr, ya sea como principiante o atleta experimentado, es esencial cuidar el corazón con medidas de prevención y chequeo médico, y entre dichos cuidados destacan:
1. Evaluación médica previa
- Un chequeo completo antes de participar en competencias o entrenamientos intensos.
- Este incluye consulta médica, examen físico, electrocardiograma y pruebas de laboratorio como un perfil 20.
2. Evaluación cardiovascular regular
- Al menos dos veces al año, incluso si la persona se siente bien.
- Pruebas adicionales como la de esfuerzo o el ecocardiograma pueden ser necesarias según los resultados.
3. Atender factores de riesgo
- Especial cuidado en personas mayores de 40 años o con antecedentes de cardiopatías, hipertensión, diabetes o colesterol alto.
- Estos casos requieren controles más estrictos.
4. Alerta a las señales del cuerpo
- Dolor en el pecho.
- Palpitaciones.
- Mareos o desmayos durante el ejercicio.
- Molestia en el centro o lado izquierdo del pecho que se irradie al brazo o cuello.
- Ante cualquiera de estos síntomas, acudir de inmediato a un especialista.
5. Evitar la automedicación
- El uso inadecuado de productos puede poner en riesgo la salud cardiovascular.
