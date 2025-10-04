Salud

Bienestar físico para los runners: afamados cardiólogos latinoamericanos advierten sobre la salud cardiovascular previa

La verdadera victoria no está en la medalla, sino en correr con seguridad, protegiendo la salud del corazón

Por Mónica Silva Cárdenas
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 11:00 pm
Foto: Freepik

El running es una de las actividades físicas más completas y accesibles para mejorar la salud. Correr de forma regular fortalece el sistema cardiovascular, ayuda a controlar el peso, reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, y mejora la capacidad pulmonar.

 

Además, es un excelente aliado para la salud mental, ya que favorece la liberación de endorfinas, disminuye el estrés y mejora la calidad del sueño.

 

Correr puede ser practicado por personas de distintas edades, siempre que no tengan contraindicaciones médicas. Es ideal para quienes buscan una actividad económica y flexible, ya que solo requiere un buen par de zapatillas.

 

Se recomienda especialmente a adultos que desean mantenerse activos, a jóvenes que buscan disciplina y energía, y a personas que desean iniciarse en el ejercicio progresivamente. En todos los casos, es importante empezar poco a poco y escuchar al cuerpo para evitar lesiones.

Foto: Freepik

Cuidados del corazón, previos al running

Según el  Grupo Médico Santa Paula (GMSP), antes de lanzarse a correr, ya sea como principiante o atleta experimentado, es esencial cuidar el corazón con medidas de prevención y chequeo médico, y entre dichos cuidados destacan:

 

1. Evaluación médica previa

- Un chequeo completo antes de participar en competencias o entrenamientos intensos.

- Este incluye consulta médica, examen físico, electrocardiograma y pruebas de laboratorio como un perfil 20.

 

2. Evaluación cardiovascular regular

- Al menos dos veces al año, incluso si la persona se siente bien.

- Pruebas adicionales como la de esfuerzo o el ecocardiograma pueden ser necesarias según los resultados.

 

3. Atender factores de riesgo

- Especial cuidado en personas mayores de 40 años o con antecedentes de cardiopatías, hipertensión, diabetes o colesterol alto.

- Estos casos requieren controles más estrictos.

 

4. Alerta a las señales del cuerpo

- Dolor en el pecho.

- Palpitaciones.

- Mareos o desmayos durante el ejercicio.

- Molestia en el centro o lado izquierdo del pecho que se irradie al brazo o cuello.

- Ante cualquiera de estos síntomas, acudir de inmediato a un especialista.

 

5. Evitar la automedicación

- El uso inadecuado de productos puede poner en riesgo la salud cardiovascular.

 

Viernes 03 de Octubre - 2025
