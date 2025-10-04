Bienestar físico para los runners: afamados cardiólogos latinoamericanos advierten sobre la salud cardiovascular previa

Suscríbete a nuestros canales

El running es una de las actividades físicas más completas y accesibles para mejorar la salud. Correr de forma regular fortalece el sistema cardiovascular, ayuda a controlar el peso, reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, y mejora la capacidad pulmonar.

Además, es un excelente aliado para la salud mental, ya que favorece la liberación de endorfinas, disminuye el estrés y mejora la calidad del sueño.

Correr puede ser practicado por personas de distintas edades, siempre que no tengan contraindicaciones médicas. Es ideal para quienes buscan una actividad económica y flexible, ya que solo requiere un buen par de zapatillas.

Se recomienda especialmente a adultos que desean mantenerse activos, a jóvenes que buscan disciplina y energía, y a personas que desean iniciarse en el ejercicio progresivamente. En todos los casos, es importante empezar poco a poco y escuchar al cuerpo para evitar lesiones.

Foto: Freepik

Cuidados del corazón, previos al running

Según el Grupo Médico Santa Paula (GMSP), antes de lanzarse a correr, ya sea como principiante o atleta experimentado, es esencial cuidar el corazón con medidas de prevención y chequeo médico, y entre dichos cuidados destacan:

1. Evaluación médica previa

- Un chequeo completo antes de participar en competencias o entrenamientos intensos.

- Este incluye consulta médica, examen físico, electrocardiograma y pruebas de laboratorio como un perfil 20.

2. Evaluación cardiovascular regular

- Al menos dos veces al año, incluso si la persona se siente bien.

- Pruebas adicionales como la de esfuerzo o el ecocardiograma pueden ser necesarias según los resultados.

3. Atender factores de riesgo

- Especial cuidado en personas mayores de 40 años o con antecedentes de cardiopatías, hipertensión, diabetes o colesterol alto.

- Estos casos requieren controles más estrictos.

4. Alerta a las señales del cuerpo

- Dolor en el pecho.

- Palpitaciones.

- Mareos o desmayos durante el ejercicio.

- Molestia en el centro o lado izquierdo del pecho que se irradie al brazo o cuello.

- Ante cualquiera de estos síntomas, acudir de inmediato a un especialista.

5. Evitar la automedicación

- El uso inadecuado de productos puede poner en riesgo la salud cardiovascular.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube