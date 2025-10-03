Científicos descubren “talón de Aquiles” de bacterias resistentes: la lucha contra infecciones graves avanza

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva era en la batalla contra la resistencia microbiana podría estar gestándose gracias a un hallazgo crucial. Un equipo de científicos del University College London (UCL) y del Imperial College London ha descubierto el mecanismo exacto por el cual uno de los antibióticos de último recurso logra penetrar la barrera de las bacterias resistentes, un avance que se revela a través de imágenes inéditas.

El protagonista de este descubrimiento es la polimixina B, un fármaco esencial para combatir infecciones graves causadas por superbacterias Gram negativas como la E. coli.

Lo que las imágenes captadas con microscopía de fuerza atómica demuestran es el momento preciso en que este antibiótico rompe la "armadura" protectora de la bacteria. El proceso resulta ser un sabotaje ingenioso: la polimixina obliga a la célula a construir su capa externa protectora, el lipopolisacárido (LPS), a una velocidad tan alta que la defensa se desmorona desde dentro.

Carolina Borrelli, del London Centre for Nanotechnology, lo describe gráficamente: "Es como si la célula intentara construir un muro con demasiados ladrillos y demasiado rápido, hasta que este se derrumba sobre sí mismo".

El "talón de Aquiles" de la superbacteria

El dato más revelador del estudio, publicado en Nature Microbiology, es la identificación del punto débil de estas bacterias: la polimixina solo es letal cuando la célula está metabólicamente activa.

Los experimentos demostraron que las bacterias que se encuentran en un estado de "hibernación" o reposo, comúnmente responsables de infecciones recurrentes y difíciles de erradicar en hospitales, son virtualmente inmunes al fármaco. El antibiótico necesita la energía activa de la bacteria para forzar la producción de su armadura hasta el colapso.

Este conocimiento abre una prometedora nueva estrategia de tratamiento. Los investigadores ya exploran la posibilidad de combinar la polimixina B con otros medicamentos que fuercen a las bacterias inactivas a "despertar" y activen su metabolismo.

Este avance tecnológico marca un hito en la comprensión de la resistencia microbiana, que ya causa más de un millón de muertes al año, ofreciendo una esperanza renovada para el desarrollo de terapias más precisas.

