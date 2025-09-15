Combate el mal aliento con este remedio casero a base de limón: así debes prepararlo

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de bacterias en la boca es la causa más común por la cual la persona padece de mal aliento, ya que, todos los ácidos de las comidas y bebidas se concentran, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos tienden a generar problemas en la dentadura.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, el consumo constante de bebidas alcohólicas o fumar tabaco también genera mal aliento.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el mal aliento, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales, tal es el caso del bicarbonato con limón, ambos contienen propiedades antisépticas que eliminan las bacterias de la boca.

Foto cortesía de: freepik

Así debes utilizar el bicarbonato con limón para eliminar el mal aliento

Lo ideal es que te enjuagues la boca con la referida mezcla mínimo tres veces al día, es decir, luego de cada comida que hagas debes cepillarte y posteriormente, utilizar el bicarbonato de sodio con limón.

A su vez es propicio acotar, que puedes repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre tu salud bucal.

En conclusión, cuidar los dientes y la lengua es indispensable para mantener un buen estado de salud, por ello, se sugiere que establezcas rutinas de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo te realices dos chequeos odontológicos anuales.

Foto cortesía de: freepik

