Conoce la "dieta colorida" de la experta en nutrición Stephanie Lemieux; perfecta para recuperarte tras una cirugía

¿La nutrición es importante durante una recuperación? ¡Sin duda, sí! El rol del nutricionista es esencial tanto antes como después de una intervención quirúrgica. Corresponderá a él, educar, asesorar y aconsejar al paciente en términos de nutrición, pues ello puede incidir en una mejor evolución del paciente. Así lo sostuvo la nutricionista Stephanie Lemieux, quien explicó que, en el caso de pacientes hospitalizados, los cuidados de una sana alimentación son importantes.

“Debemos tener en cuenta una alimentación que cubra todas las necesidades de nutrientes, tanto aquellas macronutrientes, como proteínas, grasas y carbohidratos. Así como los micronutrientes, es decir, las vitaminas y minerales, lo que equivale a garantizar una alimentación balanceada.”

Así mismo, señaló que en el caso de pacientes que vienen de una operación quirúrgica, en algunas oportunidades y según el tipo de intervención, al inicio quizás no puedan ingerir todos los alimentos por lo que se puede optar por suplementos.

Nutrición equivale a una mejor cicatrización

Lemieux enfatizó que está demostrado que una alimentación saludable fortalece el sistema inmunológico -para que tenga una mejor respuesta y evolución ante un procedimiento quirúrgico. Así como también está involucrado en una mejor cicatrización de heridas y regeneración de tejidos.

“Una buena nutrición disminuye el riego de pérdidas de suturas internas, incide en tener un mejor músculo para un diafragma más fuerte. Lo que, desde el punto de vista de la respiración, ayuda a una mejor evolución y menos complicaciones respiratorias. Al final, es tener una más corta estadía hospitalaria y una pronta recuperación”, precisó la especialista.

Alimentación en la UCI

En el caso del seguimiento de pacientes que se encuentren en la Unidad de Cuidados Intensivos, el experto explicó que deben permanecer en dieta absoluta. Es decir, sin alimentarse por un tiempo y dependerá del tipo de intervención y de la evolución del paciente, de si está con apoyo o no de ventilación mecánica.

“De prolongarse este tiempo y no poder iniciarse la alimentación vía oral, para que no sea comprometido su estado nutricional, se inicia un soporte nutricional enteral. Usando el intestino, o vía parentenal. De esta manera, se pasan los nutrientes directamente al torrente sanguíneo. Ciertamente, siempre se tomará en cuenta la condición del paciente”, afirma.

Una vez que el paciente sale de terapia intensiva, estando en habitación, se progresa en la alimentación que se pudo iniciar en la UCI. Esta dependerá de la tolerancia, progreso y condición del paciente.

