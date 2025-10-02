Descubren causas de infartos en jóvenes: en mujeres, más de la mitad no son obstrucciones arteriales

Suscríbete a nuestros canales

Un estudio reciente y exhaustivo de Mayo Clinic ha transformado la comprensión de los ataques cardíacos en personas menores de 65 años, especialmente en mujeres.

La investigación, publicada en el Journal of the American College of Cardiology, analizó más de 15 años de datos y encontró que las causas tradicionales, como la obstrucción de las arterias por placa (aterosclerosis), no explican la mayoría de los casos en mujeres jóvenes.

En los casos revisados, más de la mitad (53%) de los ataques cardíacos en mujeres menores de 65 años, fueron causados por factores no tradicionales. Esta revelación es crucial, ya que un diagnóstico incorrecto puede llevar a tratamientos ineficaces o incluso peligrosos.

El misterio de la Disección Espontánea de la Arteria Coronaria

La principal causa subestimada es la Disección Espontánea de la Arteria Coronaria (DEAC), una afección que es casi seis veces más común en mujeres que en hombres. La DEAC, que a menudo afecta a mujeres jóvenes y por lo demás sanas, se pasa por alto con frecuencia y se diagnostica erróneamente como un ataque cardíaco típico por placa.

Según la Dra. Claire Raphael, primera autora del estudio, malinterpretar la causa raíz puede llevar a tratamientos perjudiciales. Por ejemplo, una DEAC mal diagnosticada puede ser tratada innecesariamente con un stent, lo que incrementa el riesgo de complicaciones en lugar de resolver el problema.

Factores de estrés y la amenaza silenciosa

Si bien la aterosclerosis sigue siendo la causa más común en ambos sexos (el 75% en hombres frente al 47% en mujeres), el estudio también destacó el peligro de los ataques cardíacos desencadenados por factores de estrés, como una infección o la anemia.

Estos ataques cardíacos por estrés representan la segunda causa más común y son los más letales, con una alta tasa de mortalidad a cinco años del 33%.

Aunque estos pacientes presentaron menores niveles de daño cardíaco inicial, su pronóstico a largo plazo fue peor. El Dr. Rajiv Gulati, autor senior del estudio, enfatiza que los médicos deben estar más atentos a estas afecciones, y los pacientes jóvenes deben buscar respuestas si sienten que algo no está bien.

Este estudio innovador proporciona información que puede transformar el diagnóstico y tratamiento, especialmente en mujeres.

