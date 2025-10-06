Despídete del dolor de espalda fácil y rápido con este ungüento casero a base de árnica: esta es la manera correcta de aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

El aumento de peso en exceso es una de las causas más frecuente por la cual aparece el dolor de espalda, debido a que aumenta la presión mecánica sobre los discos.

Según la información reseñada por Mayo clínic, el abultamiento de los discos también genera dolor de espalda y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el dolor de espalda, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el ungüento a base de árnica, una planta que contiene propiedades antinflamatorias que actúan directamente en el cuerpo.

Paso a paso para preparar el ungüento

Ingredientes

2 hojas de árnica.

1 cucharada de canela.

1 cucharada de jengibre.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

Tritura las hojas de árnica y viértalas en un recipiente.

Agrega el aceite de coco al recipiente y mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Añade la canela y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.

Agrega el jengibre y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren por completo.

Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar el ungüento

Lo más recomendable es que la persona aplique el ungüento una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 25 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso con una toalla humedad.

¿Cuándo debes consultar al médico?

Si el dolor de espalda es agudo y persiste durante más de tres días se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indique cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el dolor de espalda lo más idóneo es que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

