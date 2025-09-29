Dile adiós al hígado graso: aprende a preparar un jugo détox con estos tres ingredientes muy populares que siempre tienes en casa

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de bebidas alcohólicas en exceso es una de las causas más frecuentes por la cual el hígado se debilita, dado que, el organismo produce más toxinas dañinas y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información reseñada en Mayo clinic, el sobrepeso también genera el padecimiento de hígado graso, debido que el cuerpo retiene sustancias que activan el exceso de radicales libres.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para limpiar el hígado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de manzana verde, piña con jengibre.

Según la información divulgada por Cookidoo, el jugo de manzana verde, piña con jengibre contiene propiedades antioxidantes y vitamínicas que limpian el hígado, al tiempo que es un détox general para el organismo.

¿Cómo preparar el jugo?

Ingredientes

50 gramos de piña.

1 manzana verde sin concha.

1 cucharadita de jengibre molido.

2 tazas de agua.

1 cucharadita de miel.

Preparación

Vierte la piña, manzana, agua y el jengibre en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la miel y mezcla todos los ingredientes hasta obtener un líquido ligero. Vierte el jugo en una jarra de vidrio y consérvala en la nevera.

¿Cómo debes consumir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso del referido líquido en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona padece de hígado graso constantemente lo ideal es que asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe implementar para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el hígado en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

