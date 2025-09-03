El descubrimiento sobre las plaquetas que puede revolucionar la lucha contra el cáncer: hallazgo de la Universidad de Oxford

Suscríbete a nuestros canales

Investigadores de la Universidad de Oxford descubren una inesperada función de las plaquetas, conocidas principalmente por su papel en la coagulación sanguínea.

El estudio, financiado por Cancer Research UK y publicado en Science, demuestra que estas diminutas células sanguíneas actúan como «aspiradoras» de ADN en la sangre.

Células "multitarea"

Al respecto, se determinó que las plaquetas depuran, capturan y almacenan fragmentos de ADN presentes en la sangre, incluyendo ADN fetal y ADN mutado de células cancerosas.

El análisis del ADN plaquetario mediante una simple toma de sangre reveló la presencia incluso de cambios precancerosos. Esto da paso a una nueva técnica eficaz para la detección temprana y la prevención del cáncer.

Se conoce que el equipo, dirigido por investigadores del Instituto de Medicina Molecular Weatherall del MRC, encontró evidencia de ADN fetal en las plaquetas de embarazadas y ADN mutado en plaquetas de pacientes con diagnóstico de cáncer e incluso en aquellos con afecciones precancerosas.

De esta manera, el análisis de fragmentos de ADN en sangre se está consolidando como un importante método de cribado en diversos entornos sanitarios. Actualmente, los enfoques descartan las plaquetas y se centran únicamente en el plasma sanguíneo con depleción plaquetaria.

Al respecto, la investigadora postdoctoral que dirigió el proyecto, Lauren Murphy destacó que los métodos actuales de cribado mediante biopsia líquida pasan por alto la valiosa información genética contenida en las plaquetas.

“Nuestro hallazgo de que las plaquetas contienen ADN libre de células significa que se puede mejorar la sensibilidad de las pruebas de cribado del cáncer, lo que permite detectar los cánceres mucho antes”.

Bethan Psaila, profesora de Hematología de la Universidad de Oxford y autora principal del estudio, afirmó que el descubrimiento fue inesperado, pero en definitiva muy esperanzador. Indica que dicho análisis “podría mejorar las pruebas de detección, incluso del cáncer”.

Si bien se concluye que se necesitan más investigaciones, este descubrimiento representa mejores maneras de detectar el cáncer en una etapa temprana, cuando el tratamiento tiene mayores probabilidades de éxito.

