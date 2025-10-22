Evita el mal aliento con este remedio casero a base de limón y menta: aprende a prepararlo en simples pasos

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de bacterias en la boca es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el mal aliento, ya que, la placa suele acumularse en los dientes y eso de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos intensifica lo antes mencionado.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el consumo de bebidas alcohólicas con frecuencia y fumar tabaco también puede desencadenar mal aliento.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el mal aliento, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la fórmula de limón y menta contiene propiedades antisépticas que combaten las bacterias acumuladas.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar la fórmula natural?

Ingredientes

3 hojas de menta.

20 ml de jugo de limón.

1 cucharada de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de agua tibia.

Preparación

Vierte el jugo de limón y las hojas de menta en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agregue el bicarbonato de sodio y el agua, mezcle hasta obtener una pasta ligera. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvelo en un lugar fresco.

Así debes aplicar el remedio natural

Lo más recomendable es que la persona cepillé los dientes tres veces al día con la fórmula casera y luego retiré con agua tibia, al concluir ese proceso debe cepillarse con la crema dental de su preferencia.

Cabe destacar, que si el mal aliento persiste durante más de tres días lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el mal aliento la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

