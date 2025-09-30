La quimioterapia puede dañar tus uñas: expertos revelan cómo recuperarlas y lucir manos hermosas

Suscríbete a nuestros canales

Durante la quimioterapia, muchos pacientes experimentan cambios en sus uñas porque los medicamentos utilizados no solo atacan a las células cancerígenas, sino también a otras que se dividen rápidamente, como las responsables del crecimiento de uñas, piel y cabello.

Esto provoca fragilidad, estrías, decoloración o incluso desprendimiento parcial de la uña. Algunas personas notan que sus uñas se vuelven más quebradizas, con manchas oscuras o blancas, o que crecen más lentamente.

En casos severos, puede aparecer dolor, inflamación o infecciones alrededor de la uña debido a la disminución de defensas del organismo. Estos efectos no son permanentes, pero pueden resultar incómodos y afectar la calidad de vida diaria.

Generalmente, las uñas se recuperan progresivamente tras finalizar el tratamiento, aunque el tiempo varía en cada paciente. Es importante mantener una buena higiene, hidratar manos y uñas, y consultar al oncólogo ante cambios dolorosos o signos de infección.

Recuperar uñas con traumatismos

Para esas uñas muy frágiles, deformadas o incluso caídas parcialmente, el blog Ribera Salud asegura que con paciencia y cuidados adecuados pueden recuperarse nos ofrece consejos útiles para ese proceso.

1. Técnicas profesionales de reconstrucción ungueal

Cuando las uñas están muy dañadas, existen tratamientos que los especialistas pueden aplicar para “reconstruirlas”. Estas técnicas ayudan a que la uña crezca de forma más ordenada, reducen molestias y previenen complicaciones.

2. Cuidados diarios básicos

Estos hábitos suaves y constantes ayudan notablemente:

- Evita golpes o presión en las uñas con calzado cómodo y materiales no abrasivos.

- No forzar usar sandalias si vas a caminar mucho; alterna los zapatos para repartir presión.

- En zonas como piscinas o duchas compartidas, protege los pies para evitar infecciones que compliquen la recuperación.

- Si notas hematomas, inflamación, dolor o cualquier cambio visible en las uñas, acudie a un especialista lo antes posible.

