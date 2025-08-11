¡Lady Gaga la padece! Conoce la enfermedad llamada fibromialgia: estos son sus síntomas, tratamientos y el secreto para prevenirla

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Lady Gaga padece de fibromialgia, un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado. Según refiere la Clínica Mayo los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor.

¿Qué es la fibromialgia?

Es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas. Comparte MedlinePlus no tiene cura, sin embargo, los tratamientos pueden aliviar los síntomas.

Muchas personas con fibromialgia presentan dolores de cabeza tensionales, trastornos de la articulación temporomandibular, síndrome de colon irritable, ansiedad y depresión,

Además, las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar fibromialgia; la probabilidad de tenerla aumenta con la edad; puede ser hereditario; y las personas con lupus, artritis reumatoidea y osteoporosis tienen mayor riesgo de desarrollar esta afección que puede dificultar la vida cotidiana.

Síntomas

Entre los síntomas más comunes se encuentran: dolor muscular persistente, rigidez muscular y articular, entumecimiento u hormigueo en brazos y piernas, problemas de sueño, cambios de humor, dificultad para concentrarse y fatiga extrema.

Cuando se presenta esta afección y una vez es diagnosticada se debe indicar un tratamiento que alivie los síntomas, pues no tiene cura, razón por la cual es necesario realizar camios en el estilo de vida que ayuden a sobrellevar la situación.

En tal sentido, es esencial dormir bien, hacer ejercicio regularmente, aprender a manejar el estrés, tomar las cosas con calma, tomar analgésicos, incluso antidepresivos y anticonvulsivos que ayuden a aliviar el dolor y favorezcan el descanso. Cabe acotar que, todo ello debe ser bajo estricta supervisión médica.

¿Se puede prevenir?

Desafortunadamente no se conoce la causa de la fibromialgia, por lo que dificulta su prevención. Pero como si se conocen los factores de riesgo los cuales se asocian con la obesidad, el estrés, la exposición a acontecimientos traumáticos y ciertas infecciones, la recomendación es realizar cambios en el estilo de vida que favorezcan la salud y bienestar.

