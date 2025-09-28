Más allá del omega-3: el Modern Heart And Vascular de Houston revela la guía de alimentos para evitar obstrucción en las arterias

Suscríbete a nuestros canales

Las arterias son vasos sanguíneos que se encargan de distribuir la sangre oxigenada desde el corazón hasta los vasos capilares de todo el cuerpo. Por ello la gran importancia que tienen para nuestra salud.

Pero lamentablemente, esas arterias no siempre están sanas. Muchos son los factores que la dañan u obstruyen, causando que la sangre no fluya correctamente, generando enfermedades o trastornos como los infartos.

Cuando nuestra alimentación está saturada de grasa, esa misma grasa se va acumulando en las arterias, llamadas placas. Esto causa obstrucciones, y suele suceder cuando el colesterol se adhiere a la pared de la arteria. Es allí cuando la disminución del flujo sanguíneo no permite que la sangre oxigenada llegue a las células de los órganos, ocasionando lo que se denomina isquemia.

Mantener una vida sana, hacer ejercicio, bajar de peso, no fumar ni consumir alcohol en exceso puede ayudar a mantener nuestras arterias sanas. Pero tener una buena alimentación también es fundamental.

No te diremos que para mantener una dieta equilibradas no deberás de consumir grasa. Lo que sí te diremos es que la mayoría de la grasa que consumas deben ser de la grasa buena. Mientras que el consumo de grasa mala deberás reducirla al máximo.

Foto: Freepik

Alimentos que ayudan a tus arterias

El Modern Heart And Vascular de Houston considera como grasas buenas, o grasas no saturadas, alimentos como las aceitunas, las nueces, el aguacate, y pescados. Mientras que los que contienen grasas malas o saturadas están la carne y los lácteos.

Esto no significa que debes convertirte en vegetariano, significa que al comer carne deberás elegir carnes con cortes magros. Siempre acompañando de una buena porción de vegetales o alimentos a base de ellos.

También existen las grasas artificiales o grasas trans, que son aquellas grasas que poseen propiedades químicas. Por lo general, se encuentran en alimentos procesados y envasados como la margarina, los alimentos fritos, ciertos aceites vegetales, galletas, pasteles, etc. Por ende, estas no deberíamos consumirlas, o por lo menos reducir su ingesta al máximo.

Otro componente vegetal que te ayudará a mantener tus arterias libres de placas son las fibras. Estos hidratos de carbono se encuentran en alimentos de origen vegetal como las frutas, las verduras, las hortalizas, los cereales y las legumbres.

Y si eres de las personas que le gusta mucho el dulce, te tenemos malas noticias. El azúcar que se encuentra en los alimentos procesados como las galletas, helados, gaseosas, entre otros, no poseen valor nutricional. No aporta nada bueno a nuestro organismo, todo lo contrario, el azúcar se convierte en grasa y va directo a nuestras arterias.

Por otro lado, no todos los azúcares son malos. Las frutas contienen azúcar natural, la cual sí posee una alta carga de vitaminas y minerales, y se le denomina intrínseco por encontrarse dentro de la matriz de fibra. Gracias a ello pasa a la sangre de manera lenta y sostenida.

Consejos para cuidar las arterias

Más allá de cuidar lo que comes, piensa bien cómo lo comes y, sobre todo, cómo lo preparas. Aquí te dejamos algunos consejos para que mantengas una alimentación sana durante el día a día.

- Evita las frituras, y si lo haces, procura utilizar poca grasa, y para tus comidas crudas como las ensaladas, siempre prefiere el aceite de oliva.

- Opta por alimentos hechos al horno, al vapor, a la plancha o en papillote.

- Cuando prepares carne o ave, trata de eliminar la mayor cantidad de grasa de la piel antes de cocinarla.

- Si eres gran consumidor de leche y yogur, es preferible que te inclines por los productos bajos en grasa

- Consume pescados que contengan grasas buenas como la sardina, la caballa, el salmón, el bonito, el atún, etc.

- Condimenta tus comidas con limón, vinagre, pimentón, ajó, hierbas aromáticas, de manera que reduzcas tu consumo de sal.

- Consumir frutas y verduras todos los días.

- Evitar la azúcar procesada.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube