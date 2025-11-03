Salud

Niños con actividad física son más sanos e inteligentes: afamado entrenador personal recomienda esta rutina

Recomiendan combinar juegos con rutinas de ejercicios                            

Por Mónica Silva Cárdenas
Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 09:00 pm
Foto: Freepik

Los niños se ejerciten 3 veces a la semana durante 40-45 minutos, sus beneficios se extienden más allá de las destrezas físicas, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esté buen hábito también ayuda a su desarrollo cognitivo y psicológico.

 

El entrenador Rainier Colmenares explica que los pequeños que hacen actividad física constante adquieren neuroplasticidad y mejoran habilidades cognitivas. Como la inteligencia y la concentración, además de las ventajas que tienen para su salud cardiovascular y musculo-esquelética.

 

“En principio no hay limitaciones de edad para que los chamos hagan ejercicios o  rutinas de entrenamiento, incluso, en la actualidad hay CrossFit para niños. Mientras más temprano aborden la actividad física o un deporte, su calidad de vida será mejor y los beneficios físicos y psicológicos se extenderán a la adultez. Como la prevención de la obesidad y la hipertensión arterial. Mi recomendación en cuanto al tiempo para ejercitarse es la que hace la OMS y luego puede aumentar la duración de las rutinas de acuerdo con sus capacidades”, asegura Colmenares.

 

El instructor resalta todos los beneficios del ejercicio cuando se comienza desde la niñez: Buen desarrollo muscular, mejor densidad ósea y movilidad articular, mejor salud cardiovascular y el incremento de la coordinación motora y la neuroplasticidad.

 

Desde el punto de vista psicológico, Colmenares señala que mejoran las relaciones interpersonales. Los niños se vuelven más sociables, se adaptan con más facilidad a diferentes entornos y logran más motivación y concentración.  

Foto: Freepik

Juegos y entrenamiento para niños en casa

Colmenares explica que los padres o instructores deben estimular el ejercicio a través del juego cuando se trata de infantes de 6 años a 9 años, dependiendo de su nivel cognitivo.

 

“Las actividades físicas también deben ser lúdicas, de manera que el niño replique los movimientos a través de una estrategia orientada a jugar. Cuando ya están más grandes, entre 10-12 años, que ya saben seguir instrucciones, pueden practicar micro ciclos o rutinas más específicas”, señala.

 

Indica que los jóvenes de 12 años en adelante, o que ya han entrado en la pubertad, pueden incorporar pesas dependiendo de sus capacidades.

 

Colmenares asegura que el entrenamiento en casa y junto a los padres  es un buen escenario para empezar a desarrollar el hábito de ejercitarse.

 

“El ejercicio en familia va a fortalecer los lazos entre padres e hijos y a mejorar las relaciones interpersonales. Como todo, los primeros movimientos van a costar un poco y si los niños son pequeños necesitarán varias rutinas hasta que desarrollen la memoria muscular. Lo importante es captar su atención y la concentración que tengan va a depender de cuánto les guste la actividad que están haciendo y cómo se la enseñan”, afirma Colmenares.

 

